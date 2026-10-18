Frankfurt am Main - Der Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG hat Sportvorstand Markus Krösche auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Bundesligist am Sonntag mit. Der bis zum 30. Juni 2028 laufende Vertrag bestehe "angepasst" fort.



Krösche hatte laut Verein den Aufsichtsratsvorsitzenden Mathias Beck gebeten, ihn sofort von seinen Aufgaben als Sportvorstand freizustellen. Der Aufsichtsrat habe sich in einer außerordentlichen Sitzung am Sonntag mit dem Wunsch befasst und der Freistellung einstimmig zugestimmt. Der Entscheidung seien in den vergangenen Wochen "gute, offene und vertrauensvolle Gespräche" zwischen Krösche und Beck über die sportliche Gegenwart und Zukunft von Eintracht Frankfurt und die weitere Zusammenarbeit vorausgegangen.



Beck erklärte, Krösche habe Eintracht Frankfurt entscheidend geprägt und großen Anteil an der erfolgreichen sportlichen Entwicklung des Klubs. Der Gewinn der Europa League, die Teilnahmen an der Champions League und die Weiterentwicklung der Mannschaft stünden beispielhaft für diese außergewöhnliche Zeit. Eintracht Frankfurt sei ein Klub mit hohen Ansprüchen und großen Ambitionen; diese Aufgabe erfordere von allen Verantwortlichen jederzeit volle Überzeugung und die notwendige Durchschlagskraft. Vor diesem Hintergrund habe der Aufsichtsrat seinen Wunsch nach sofortiger Freistellung respektiert. Wichtig sei gewesen, die Frage vor der anstehenden Mitgliederversammlung zu klären und öffentlich zu kommunizieren.



Krösche sagte, die vergangenen Jahre bei Eintracht Frankfurt seien für ihn eine "außergewöhnliche, intensive und unvergessliche Zeit" gewesen. Nach über fünf erfolgreichen, aber auch fordernden Jahren habe er seit einiger Zeit das Gefühl entwickelt, eine Veränderung zu brauchen. Wenn man an diesen Punkt komme, gehe immer auch ein wenig der "notwendigen Durchschlagskraft" für eine solch anspruchsvolle Aufgabe abhanden. Deshalb habe er Beck um die sofortige Freistellung gebeten. Er wolle diese Klarheit vor der Mitgliederversammlung haben, weil es ihm wichtig sei, sich dort persönlich zu verabschieden.





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