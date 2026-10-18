Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach bleibt auch nach dem sechsten Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/27 ohne Punktgewinn. Im heimischen Borussia-Park unterlagen die Fohlen der TSG Hoffenheim mit 1:2.



Die Gäste gingen früh in Führung, als Bambase Conte in der 11. Minute nach einer Pass-Stafette von Alexander Prass bedient wurde und flach ins Tor traf. Gladbach gelang in der 49. Minute der Ausgleich durch Wael Mohya, der nach Vorarbeit von Florian Neuhaus ins lange Eck schlenzte. Doch Hoffenheim schlug schnell zurück: Alexander Prass erzielte in der 54. Minute den Siegtreffer, als er nach einem langen Ball von Adam Hlozek im Strafraum zum Abschluss kam.



In der ersten Halbzeit war das Spiel relativ ausgeglichen, doch Hoffenheim zeigte sich effizienter. Die Gladbacher hatten zwar einige Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Besonders in der Defensive offenbarte die Mannschaft von Neu-Trainer Alexander Blessin Schwächen, die die Gäste ausnutzen konnten. Die Hoffenheimer, die unter der Woche in der Europa League gegen Besiktas verloren hatten, zeigten sich verbessert und nutzten ihre Möglichkeiten konsequent.



In der Schlussphase versuchte Gladbach, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Hoffenheimer Defensive stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Trotz einiger guter Chancen, darunter ein abgefälschter Schuss von Joe Scally, blieb den Gastgebern der Ausgleich verwehrt.



Mit dieser Niederlage bleibt Borussia Mönchengladbach weiterhin am Tabellenende, während Hoffenheim sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte. Für beide Teams bleibt die Saison jedoch eine Herausforderung, da sie weiterhin nach Konstanz und Punkten suchen.





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