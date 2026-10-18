Hot Stocks KW 42 / 2026: US-Konsumgüterriesen starten die Oktober-Rallye!

Der defensiv-konservative Befreiungsschlag!

Über den Sommer hinweg erlebten viele Konsumgüter- und Einzelhandelsriesen eine zähe Korrekturphase. Sorgen vor einer schwächeren Konsumlust und Bewertungsabschlägen lasteten monatelang auf den Kursen. Doch der Oktober bringt eine dynamische Trendwende: Marktteilnehmer suchen wieder verstärkt Zuflucht in stabilen, hochkapitalisierten Qualitätsaktien mit starken Bilanzen.

Dieser Nachfrageschub katapultiert die Papiere nun im Gleichschritt aus ihren monatelangen Bodenformationen nach oben. Grund genug, um einen genaueren Blick auf vier Giganten der Branche zu werfen.

Walmart (WMT)

Die Story: Walmart profitiert aktuell massiv von seinem Status als defensiver Fels in der Brandung. In einem durch Inflation und wirtschaftliche Vorsicht geprägten Umfeld greifen preissensible Kunden verstärkt zu den günstigen Angeboten des Riesen. Jüngste Analysten-Upgrades - wie die Hochstufung durch die Deutsche Bank auf ein Kursziel von 136,00 USD - befeuern das Momentum zusätzlich.

Chart-Check: Nach einem Rücksetzer im Spätsommer bildete die Aktie um 102,50 USD einen stabilen Boden aus. Im Oktober folgte ein dynamischer Ausbruch, bei dem der Kurs beide gleitenden Durchschnitte (EMA 20 und EMA 50) impulsiv nach oben durchbrach. Mit einem aktuellen Kurs von 118,67 USD zeigt der Chart eine klassische Bodenbildung mit starkem Anschlusskauf.

Coca-Cola (KO)

Die Story: Der Getränkegigant liefert grundsolide operative Zahlen und weiß durch seine enorme Preissetzungsmacht zu überzeugen. Ein strategischer Coup war zudem die Meldung, dass Großkunden wie KFC in den USA langfristige Partnerschaften auf Coca-Cola-Produkte umstellen. Getragen von starken Quartalsergebnissen, einer attraktiven Dividendenhistorie und hohem institutionellem Interesse (u. a. durch große Fondskäufe) gehört die Aktie zu den Outperformern des Jahres 2026.

Chart-Check: Die Aktie befand sich bereits seit dem Frühjahr in einem übergeordneten Aufwärtstrend und nutzte den September für eine saubere Konsolidierung. Im Oktober zog der Kurs steil an und markiert mit 93,80 USD neue Bewegungshochs. Der steile Anstieg über dem blauen EMA 20 unterstreicht den intakten, starken Bullenmarkt.

Procter & Gamble (PG)

Die Story: Als klassischer "Dividend King" bietet Procter & Gamble maximale defensive Stabilität. Kurz vor den anstehenden Quartalszahlen (Ende Oktober) blicken Analysten optimistisch auf die hohe Profitabilität und die solide, nachhaltige Dividendenrendite von knapp 2,8%. Zwar wird vereinzelt über ambitionierte Multiples und ein moderateres Wachstum im Vergleich zu Tech-Werten diskutiert, das defensive Qualitätssiegel zieht in unruhigen Marktphasen jedoch massiv Kapital an.

Chart-Check: Monatelang lief die Aktie in einer breiten Seitwärts-Range zwischen ca. 140,00 USD und 154,00 USD seitwärts. Im Oktober explodierte das Handelsvolumen förmlich: Der Kurs vollzog einen fast vertikalen Ausbruch nach oben und kletterte rasant in Richtung der 160,00-USD-Marke (aktuell bei 159,35 USD). Der Chart zeigt pure Dynamik, wenngleich sich der Kurs kurzfristig in einem stark überkauften Bereich befindet.

Costco (COST)

Die Story: Costco begeistert den Markt mit glänzenden Fundamentaldaten. Jüngste Berichte zeigten einen massiven Anstieg der September-Nettoumsätze um 13% auf über 30 Milliarden US-Dollar, gestützt durch starkes Mitgliederwachstum und eine florierende E-Commerce-Sparte. Trotz einer im Branchenvergleich recht sportlichen Bewertung (hohes KGV) honorieren Anleger die exzellente operative Umsetzung und die hohe Kundentreue mit anhaltenden Käufen.

Chart-Check: Nach einem kräftigen Rücksetzer von den Höchstständen im Mai bis unter 890,00 USD im September fand die Aktie dort ihren Boden. Die anschließende Oktober-Rallye drückte den Kurs eindrucksvoll zurück über den EMA 20 und EMA 50. Aktuell notiert der Wert bei 987,22 USD und nähert sich damit wieder der psychologisch wichtigen 1.000-USD-Marke.

Tagescharts vom 16.10.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 18.10.2026

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