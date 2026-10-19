Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Kupfer hat sich im Börsenbeben der vergangenen Woche bemerkenswert gut gehalten. Die strukturellen Rahmenbedingungen sprechen weiterhin für einen hohen Kupferpreis. Ein Profiteur ist Power Metallic Mines. Das Unternehmen entwickelt in Kanada ein Multi-Metall-Projekt mit Weltklassepotenzial. Nach einer überzeugenden Ressourcenschätzung haben Analysten zuletzt ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Sie sehen mehr als 200 % Kurspotenzial und Raum für eine Kurszielerhöhung. Ist der Kurs der Aktie von Siemens Energy trotz der Korrektur um rund 30 % immer noch zu hoch? Dieser Meinung sind Analysten. Sie erwarten starke Quartalszahlen. Aber diese seien im Kurs eben auch eingepreist. Gleichzeitig nimmt die Angst, dass der von KI angetriebene außergewöhnliche Nachfrageboom nicht unbegrenzt anhalten wird, zu. Daher ist die DAX-Aktie für sie ein Verkauf. Und was macht CTS Eventim? Dort scheint sich der Abschluss einer Bodenbildung anzudeuten. Doch Analysten sind sich noch nicht einig, ob jetzt die Zeit zum Anstieg gekommen ist.

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