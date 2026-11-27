Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Milliardeninvestitionen allein lösen das Problem nicht. Das bekommen derzeit einige der größten Kupferproduzenten der Welt schmerzhaft zu spüren. Sinkende Fördermengen und steigende Produktionskosten treffen auf einen langfristig wachsenden Bedarf. An der Börse könnte deshalb eine Neubewertung bislang wenig beachteter Rohstoffvorkommen einsetzen. Besonders hochgradige Lagerstätten in politisch stabilen Regionen dürften an strategischer Bedeutung gewinnen. Für Bergbaukonzerne könnte es zunehmend attraktiver werden, sich frühzeitig an aussichtsreichen Projekten zu beteiligen, statt selbst jahrelang nach neuen Vorkommen zu suchen.

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