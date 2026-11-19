Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Die Börse ist derzeit nichts für schwache Nerven. Im Rohstoffsektor gibt es teilweise ein regelrechtes Blutbad, Rüstungsaktien werden aus den Depots geworfen und auch bei erneuerbaren Energien werden Gewinne mitgenommen. Doch heftige Korrekturen bieten in der Regel Einstiegschancen. In allen drei Branchen gibt es Unternehmen, bei denen die operative Entwicklung deutlich besser aussieht als der Aktienkurs. So hat sich die Aktie von Power Metallic Mines seit Anfang September etwa halbiert, obwohl der Kupferexplorer bei seinem hochgradigen Multimetallprojekt erkennbare Fortschritte macht. Bei Renk greifen nach einem Kursverlust von rund 40 % inzwischen Insider zu. Und Nordex meldet weiterhin positive Nachrichten, während die Aktie deutlich von ihrem Hoch zurückgekommen ist. Sind die drei Aktien jetzt einen Kauf?

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