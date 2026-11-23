Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Tagesverluste zwischen 6 und 15 % bei den Publikumslieblingen sieht man nicht alle Tage! Der historische Tech-Ausverkauf vom Freitag zeigt eindrucksvoll, wie schnell an der Wall Street aus grenzenloser KI-Euphorie bittere Realität werden kann. Selbst der gigantische Börsengang des Claude-Entwicklers Anthropic, der mit einem Rekordvolumen von 107,3 Mrd. USD Einnahmen an den Start ging und sogar SpaceX in den Schatten stellte, konnte die Talfahrt nicht aufhalten und geriet am zweiten Handelstag selbst massiv unter Druck. Statt neuer Rekorde erlebten die US-Technologiebörsen die schlechteste Handelswoche seit März 2020, während das Angstbarometer VIX auf den höchsten Stand seit April 2025 schoss. Ein Blick auf das sogenannte Shiller-KGV erklärt, warum die Nervosität unter professionellen Investoren inzwischen derart groß ist. Diese vom Nobelpreisträger Robert Shiller entwickelte Kennzahl setzt die aktuellen Aktienkurse ins Verhältnis zu den inflationsbereinigten Durchschnittsgewinnen der letzten zehn Jahre und berechnet für den S&P 500 im November 2026 einen Wert von extrem hohen 39 bis 40 Zählern. Damit liegt das Bewertungsniveau mehr als doppelt so hoch wie der historische Langfristdurchschnitt von rund 17,5 und bewegt sich gefährlich nahe am Allzeithoch der Dotcom-Blase von 44,2 aus dem Jahr 1999. Wer die Zeichen der Zeit erkennt, nutzt diese unruhige Marktphase jetzt als Weckruf für eine stabilere Aufstellung seines Vermögens.

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