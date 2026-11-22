An den Aktienmärkten wird von Anlegern ein großer Kehraus betrieben. Vor allem KI-Aktien verzeichneten zuletzt herbe Kursverluste. Zuletzt erwischte es neben Nvidia auch Advanced Micro Devices (AMD) besonders heftig. Doch das KI-Beben könnte sogar in die nächste Runde gehen.Geht das KI-Beben jetzt in die nächste Runde? Der KI-Sektor kämpft gegen einen dramatischen Stimmungsumschwung an. Die Euphorie ist weg. Durch die Entwicklungen um den ...

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