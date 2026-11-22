Die Affäre um Ex-CEO Jensen Huang hat den Kurs der Nvidia-Aktie einbrechen lassen. Der Börsenwert des einst wertvollsten Unternehmens nach Marktkapitalisierung ist seit Anfang Oktober um fast die Hälfte eingebrochen. Über Jahre hinweg galt Jensen Huang, Mitgründer und CEO des KI-Chipherstellers Nvidia, als Vorzeigefigur der Branche. Doch außereheliche Affären, darunter mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, haben die Tech-Welt erschüttert und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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