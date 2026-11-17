Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines. Ein Rücktritt, ein Ausverkauf, ein Schulterzucken und eine gesenkte Prognose: Vier Aktien haben in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen. Bei Nvidia stolperte der Gründer über private Affären, bei Micron reichten Zweifel am KI-Boom. Power Metallic Mines liefert gute Nachrichten, doch die Börse schaut weg. Und Rheinmetall hat Anleger mit vollen Auftragsbüchern, aber verzögerten Umsätzen enttäuscht. Gemeinsam ist allen vier ein großer Abstand zwischen aktuellem Kurs und den Zielen der Analysten. Wir haben die Aktien unter die Lupe genommen.

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