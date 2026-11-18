Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines. Kupfer wird billiger, obwohl die großen Minen weniger liefern und die Netzausrüster Rekordaufträge melden. Wie passt das zusammen? An der Londoner Metallbörse fiel der Preis für das rote Metall am 13. November zeitweise auf rund 13.515 USD / t, so tief wie seit Juli nicht mehr. Goldman Sachs sieht den Grund vor allem in der Positionierung der Anleger rund um KI-Aktien, nicht in einer schwächeren physischen Nachfrage. Die Bank hält ihre Prognose von 15.400 USD / t für 2027 deshalb für möglicherweise zu hoch und sieht eher 14.500 bis 14.600 USD / t. In der Industrie zeigt sich ein anderes Bild: Große Minenbetreiber fördern weniger, weil die Erzgehalte sinken und Unfälle oder Streiks den Abbau bremsen. Gleichzeitig melden die Ausrüster für Stromnetze Rekordaufträge. In diese Lücke zwischen sinkendem Minenangebot und steigendem Bedarf will ein hochgradiges Kupfervorkommen in Kanada stoßen.

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