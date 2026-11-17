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Siemens Energy: 164 Mrd. € Aufträge - zündet der KI-Stromboom?

164 Milliarden Euro Auftragsbestand und 476 Prozent mehr Quartalsgewinn: Siemens Energy entwickelt sich vom einstigen Krisenkonzern zum großen Profiteur des KI-Strombooms! Während Technologiekonzerne Milliarden in neue Rechenzentren investieren, steigt die Nachfrage nach Gasturbinen, Transformatoren und leistungsfähigen Stromnetzen. Der Energietechnologiekonzern meldet ein Rekordgeschäftsjahr, erhöht die Dividende kräftig und kündigt zusätzliche Aktienrückkäufe von bis zu neun Milliarden Euro an.

Doch wie viel Wachstum steckt bereits im Aktienkurs? Bis 2030 will Siemens Energy seinen Umsatz auf über 70 Milliarden Euro steigern und die Profitabilität nochmals erheblich verbessern. Gleichzeitig könnte eine Abkühlung des KI-Hypes für neue Turbulenzen sorgen. Andreas Bernstein und Roland Jegen analysieren in ihrem aktuellen Video die beeindruckenden Geschäftszahlen, die langfristigen Chancen und Risiken sowie die charttechnische Ausgangslage der DAX-Aktie.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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