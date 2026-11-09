Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Zwei Faktoren sorgten für zusätzlichen Schub beim Aufwärtstrend für Kupfer in den vergangenen Monaten und Jahren. Zum einen war da die zusätzliche Nachfrage durch den massiven Ausbau der KI-Infrastruktur in den USA durch die sogenannten KI-Hyperscaler. Zum anderen schwebten Zölle über dem Markt. Die US-Regierung plante entsprechende Tarife, um den heimischen Abbau zu fördern und mehr Verarbeitungskapazitäten ins Land zu bringen. Diese beiden Faktoren stehen seit den Zwischenwahlen vergangene Woche in Frage. Die Demokraten wollen den Ausbau der Rechenzentren verlangsamen und AI-Player wie OpenAI oder Anthropic stärker regulieren. Beides belastete den Kupferpreis in der vergangenen Woche, der auf den tiefsten Stand seit Juli fiel. "Die Märkte verarbeiten nach wie vor die Implikationen einer blauen Welle", schrieb Daniel Ghali, Leiter der Rohstoff-Research bei der Deutschen Bank, und fasste damit die aktuelle Marktlage zusammen. Die strukturell steigende Nachfrage nach Kupfer wird damit zwar nicht gefährdet. Dennoch könnte es erst einmal etwas langsamer vorangehen. Für Anleger bietet diese Marktlage Chancen bei den abgestraften Kupfertiteln. Wir blicken deshalb heute auf die Aktie von Southern Copper, Power Metallic Mines und Freeport McMoRan.

Enthaltene Werte: CA73929R1055,US35671D8570,US84265V1052

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