FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger im Dax am Montag ruhiger angehen lassen. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.576 Punkte.

In der vergangenen Woche hatte sich der Dax aus seinem seit dem Rekord von 26.618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert.

In Asien fiel die Reaktion auf die US-Schwäche in den technologielastigen Indizes in Japan und Südkorea am Montag uneinheitlich aus: Während der Nikkei 225 in Tokio etwas weiter fiel, stabilisierte sich der zuletzt schwache Kospi in Seoul etwas.

Die US-Schwäche war derweil geprägt von Sorgen um die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen.

Die JPMorgan-Prognosen bis Jahresende lägen sowohl am langen als auch am kurzen Ende unter dem aktuellen Niveau. Und wenn sich die Anleihenkurse stabilisierten, dann werde dies auch dem Aktienmarkt helfen, so Matejka./ag/zb



