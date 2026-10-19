DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Blackrock-Chef Larry Fink hat sich gegen eine Verlangsamung des Wettrennens um Künstliche Intelligenz (KI) ausgesprochen. Den Ausbau von Datenzentren politisch über Moratorien oder andere Wege zu verlangsamen, sei nicht der richtige Weg, sagte Fink im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das könnte China die Möglichkeit bieten, Rechenleistung aufzubauen und andere Länder auch auf diesem Feld von sich abhängig zu machen. "China bereitet sich besser auf die KI-Welt vor als jedes andere Land", betonte Fink, der in dieser Woche am Investitionsgipfel der Bundesregierung in Berlin teilnehmen wird". (Handelsblatt)

FINANZPLANUNG - Die Finanzplanung der Bundesregierung verstößt formal gegen die gemeinsamen haushaltspolitischen Vorgaben von Bund und Ländern. Das geht aus dem aktuellen "Bericht des Bundes an den Stabilitätsrat" hervor, den Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) jetzt an seine Amtskollegen in den Ländern verschickt hat und der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Demnach kann der Bund in diesem und im nächsten Jahr eines, ab 2028 durchgängig sogar drei der insgesamt vier Stabilitätskriterien nicht einhalten. Formell müsste der Stabilitätsrat von Bund und Ländern nun eigentlich prüfen, ob der Bund vor einer "Haushaltsnotlage" steht, wie Klingbeils Haus in dem Bericht einräumt. Theoretisch könnte der Rat dem Bund im Anschluss sogar Sparauflagen machen. (Süddeutsche Zeitung)

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October 19, 2026 00:40 ET (04:40 GMT)

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