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Baader Trading Days 2026 stoßen auf große Resonanz
Die Baader Bank zieht ein positives Fazit der zweiten Baader Trading Days, die am vergangenen Wochenende in München stattfanden. Mehr als zwanzig ausgewählte Kooperationspartner präsentierten ihre Broker-Angebote und vermittelten rund 2.500 Besucherinnen und Besuchern Einblicke in Geldanlage und Wertpapierhandel.
Ein umfangreiches Vortragsprogramm mit renommierten Expertinnen und Experten aus der Finanzbranche, aus Wissenschaft, Medien und Sport vermittelte praxisnahes Trading-Know-how und Finanzwissen aus erster Hand. Zu den Speakern gehörten unter anderem Wallstreet-Experte Markus Koch, Finanzjournalist Tim Schäfer, Kapitalmarkt- und Börsenkommentator Robert Halver, ARD-Börsenexpertin Anja Kohl, Meme-Influencer Hedgefondshenning, Politikwissenschaftler Prof. Dr. Thomas Jäger, Bestseller-Autorin Franca Lehfeldt und der "Börsenpunk" Jochen Kauper. Ein besonderes Highlight war an beiden Veranstaltungstagen das abschließende Experten-Panel, u. a. mit Baader-Bank-Gründer Uto Baader.
"Der große Zuspruch zu den Baader Trading Days zeigt, wie wichtig fundiertes Finanzwissen für Privatanlegerinnen und Privatanleger ist. Mit dieser Initiative, ein modernes Finanzevent in München anzubieten, schaffen wir Raum für Information und persönlichen Austausch und stärken unsere Rolle als Handelsplatz und Plattform für unsere Partner", sagt Oliver Riedel, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. "Wir verfolgen damit auch unsere Mission einer wachsenden Aktienkultur in Deutschland."
Im Rahmen der Veranstaltung gab die Baader Bank bekannt, den Ausbau ihres Handelsangebots ('Baader Trading') konsequent fortzusetzen: Nach einer Verlängerung der Handelszeiten von 7.30 bis 23 Uhr im letzten Jahr werden diese nun zum ersten Quartal 2027 an fünf Wochentagen auf 23 Stunden (Montag bis Freitag: 00:00 Uhr bis 23:00Uhr) erweitert. Der zusätzliche, außerbörsliche Samstagshandel bleibt weiterhin in unveränderter Form bestehen.
Mit dem Handelsangebot unter der Marke 'Baader Trading' und der erfolgreichen Fortsetzung der Baader Trading Days verbindet die Baader Bank technologische Leistungsfähigkeit mit einem konsequenten Engagement für die Finanzbildung. Die Baader Trading Days sollen auch künftig wieder stattfinden und Privatanlegerinnen und Privatanleger dabei unterstützen, informierte Anlage- und Handelsentscheidungen zu treffen.
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Marlene Constanze Hartz
Marlene.hartz@baaderbank.de
24.10.2026 Börsentag Nürnberg
21.11.2026 Börsentag Hamburg
23.11.2026 Deutsches Eigenkapitalforum
Über die Baader Bank AG:
19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2417580 19.10.2026 CET/CEST