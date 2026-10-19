Kilchberg - Nach zwei Umsatzwarnungen innerhalb eines Jahres zieht Lindt & Sprüngli die Reissleine: Der Schokoladenhersteller trennt sich von Konzernchef Adalbert Lechner. Der Verwaltungsrat hält eine neue Führung für nötig, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Der frühere Konzernchef Dieter Weisskopf übernimmt per sofort interimistisch die Führung, wie Lindt & Sprüngli am Montag mitteilte. Der 71-jährige Weisskopf war viele Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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