NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Die von der EU-Kommission geplante, beschränkte Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus China dürfte den 2026 hinter den Erwartungen gebliebenen europäischen Autosektor bis Jahresende nach oben treiben, einschließlich der großen Hersteller und der Zulieferer, schrieb Jose Asumendi am Montag./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000131906
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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