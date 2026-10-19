Entdecken Sie die neuesten Smart-Glass-Innovationen von eLstar auf der Glasstec in Düsseldorf in Halle 10, Stand A12

Heute gab eLstar Dynamics auf der Glasstec 2026 die Markteinführung seiner ersten ELM-Plattform (Electrophoretic Light Modulation) bekannt. Die Plattform wurde speziell für Flachverglasungsanwendungen wie Oberlichter, Atrien, Vordächer, Dachfenster und Glaskonstruktionen im Überkopfbereich entwickelt und ermöglicht ein dynamisches Sichtschutz-, Licht- und Wärmemanagement, um den Komfort der Nutzer zu maximieren und gleichzeitig die Ästhetik zu bewahren.

Architekten standen schon immer vor einem schwierigen Kompromiss: der Maximierung des natürlichen Tageslichts oder der Kontrolle von Wärme und Blendung. Herkömmliche Ansätze erforderten oft eine dauerhafte Tönung, Frittmuster, Jalousien, Lamellen oder andere Beschattungssysteme, die die gestalterische Flexibilität einschränkten. Andere Smart-Glas-Technologien zwangen zu Kompromissen hinsichtlich Farbneutralität, optischer Klarheit, Transparenz, Verdunkelungsgrad und/oder Preis. Die ELM-Technologie überwindet diese Kompromisse und erfüllt gleichzeitig das zentrale Versprechen, sich dynamisch an die im Laufe des Tages wechselnden Umgebungsbedingungen anzupassen.

Die heutige Ankündigung stellt den Höhepunkt einer über siebenjährigen Entwicklungsarbeit an einer Technologieplattform dar, die speziell für die Anforderungen des Architekturmarktes konzipiert wurde. Architekten können hellere und inspirierendere Räume gestalten. Glasverarbeiter erhalten Zugang zu einer differenzierten, hochwertigen Produktkategorie. Bauträger und Gebäudeeigentümer können den Komfort der Nutzer verbessern und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele unterstützen. "Diese Markteinführung ist ein entscheidender Meilenstein für eLstar und für die Architekturverglasungsbranche", sagt Romaric Massard, CTO von eLstar Dynamics. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Lösung zu entwickeln, die es Gebäuden ermöglicht, intelligent auf die Sonne zu reagieren, ohne dabei die architektonische Vision zu opfern. ELM gibt Designern ein praktisches neues Werkzeug an die Hand, um den Komfort zu verbessern, den Sonneneintrag zu steuern und mehr Wert aus natürlichem Tageslicht zu schöpfen. Heute sind wir bereit, dies in die nächste Generation von Bauprojekten zu integrieren."

Søren Peter Kristensen, Leiter des Bereichs Fassaden bei Ingholt Consult, sagt: "Ich sehe ein enormes Potenzial in der ELM-Technologie, da Oberlichtverglasungen in Atrien und Innenhöfen erforderlich sind, um natürliches Tageslicht tief in Gebäude hinein zu leiten. Mit dieser Technologie ergibt sich die Möglichkeit, schöne Räume mit kontrollierten Klimazonen zu schaffen, in denen ELM dazu beiträgt, den Wärmegewinn und den Energieverbrauch für die Kühlung zu senken und gleichzeitig die natürliche Farbwiedergabe zu bewahren was meiner Meinung nach bisher ein Ausschlusskriterium war, wie wir bei den Architekten, mit denen wir zusammenarbeiten, festgestellt haben. Die derzeitigen Herausforderungen durch Überhitzung und Blendung in Atrien lassen sich mit bestehenden Lösungen nur schwer bewältigen, da Sonnenschutzbeschichtungen nur wenig Tageslicht durchlassen und externe Beschattungslösungen innerhalb weniger Jahre ausgetauscht werden müssen oder sehr hohe Wartungskosten verursachen. Die ELM-Technologie ermöglicht es uns, die Offenheit und die optischen Eigenschaften von Klarglas beizubehalten und gleichzeitig den Komfort aktiv zu steuern. Nach den mir vorliegenden technischen Daten übertrifft sie andere Smart-Glas-Technologien, daher kann ich es kaum erwarten, die ELM-Technologie von eLstar Dynamics im ersten Projekt einzusetzen."

eLstar arbeitet derzeit weltweit mit Architekten, Fassadenberatern, Glasverarbeitern, Bauträgern und Projektteams zusammen, um ELM in ihre Architekturprojekte zu integrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elstar-dynamics.com.

eLstar Dynamics ist der Erfinder der ELM-Smart-Glas-Technologie und Anbieter von Smart-Glas-Technologien für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Architektur, Automobilindustrie und Spezialmärkte. Wir erweitern die Möglichkeiten von Smart-Glas durch technologische Innovation und die praktische Anwendung relevanter Technologien, um eine Zukunft zu gestalten, in der sich Glas intelligent an unsere Bedürfnisse anpasst und unsere Umgebung bereichert.

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eLstar Dynamics

Kurt Petersdorff, Geschäftsführer

kurt.petersdorff@elstar-dynamics.com

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