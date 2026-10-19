The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2026
ISIN Name
XS2399670XXX ROYAL BK CDA 21/26FLR MTN
FR001400FXXX SPIE 23/28 CV
CH1142700XXX BCO SANT.CHI 21/26 MTN
EU000A3K4XXX EU EUROP. UNION 22/26 MTN
FR0014009XXX AXA HOME L. 22/26 MTN
XS2432941XXX AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.
GB00BNNGPXXX GROSSBRIT. 21/26
XS2115190XXX Q-PARK HOL.I 20/27 REGS
XS2056488XXX TOYOTA M.CRD 19/26 MTN
DE000SHFMXXX SCHLW-H.SCHATZ.20/26 A1
US06051GFXXX BK OF AMER.CORP 2026 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2026
ISIN Name
XS2399670XXX ROYAL BK CDA 21/26FLR MTN
FR001400FXXX SPIE 23/28 CV
CH1142700XXX BCO SANT.CHI 21/26 MTN
EU000A3K4XXX EU EUROP. UNION 22/26 MTN
FR0014009XXX AXA HOME L. 22/26 MTN
XS2432941XXX AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.
GB00BNNGPXXX GROSSBRIT. 21/26
XS2115190XXX Q-PARK HOL.I 20/27 REGS
XS2056488XXX TOYOTA M.CRD 19/26 MTN
DE000SHFMXXX SCHLW-H.SCHATZ.20/26 A1
US06051GFXXX BK OF AMER.CORP 2026 MTN
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