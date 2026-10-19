Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz rollt den roten Teppich aus - es geht schliesslich um Milliarden. Zu Beginn eines Investitionsgipfels in Berlin am Abend mit Unternehmern aus Deutschland und dem Ausland wird ein «exklusiver» Auftakt versprochen mit einem ausgewählten Kulturprogramm. In einem ehemaligen Heizkraftwerk in Berlin-Mitte als Ort der Industriegeschichte heisst es: «Red Carpet for Investments» - roter Teppich für Investitionen. So ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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