Emmen - Der Technologie-Provider Also hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres den Gruppengewinn um 75 Prozent gesteigert. Der Umsatz des IT-Grosshändlers stieg um 17 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro. Das EBITDA legte um 33 Prozent auf 240 Millionen Euro zu, wie Also am Montag mitteilte. Das Wachstum wurde laut Mitteilung von allen drei Geschäftsbereichen Supply, Solutions und Services getragen, besonders vom Cloud-Geschäft. Höhere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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