Der DAX hat sich in der vergangenen Woche deutlich erholt. Unter dem Strich gewann das größte deutsche Börsenbarometer rund 570 Punkte und schloss +2,28% höher mit 25.660 Punkten. Die höchsten Gewinne verzeichneten die Aktien von Rheinmetall und Scout24, Infineon rutschte ans DAX-Ende. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Die Bullen melden sich zurück Der Markt startete schwungvoll in die Handelswoche und trotzte dabei den hohen Ölpreisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de