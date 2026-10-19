Bei der Palo-Alto-Networks-Aktie haben die Verkäufer mit voller Wucht zugeschlagen. Nach einem neuen Rekordhoch bei 432,80 US$ brach der Kurs innerhalb einer Woche um -18,33% auf 342,00 US$ ein. Eine massive Bearish-Engulfing-Kerze beziehungsweise ein bearish Break-away und bärische Divergenzen im RSI sowie MACD warnen vor einer größeren Korrektur. Chartanalyse zur Palo-Alto-Networks-Aktie Die jüngste Wochenkerze ist als kräftiges Bearish-Engulfing-Pattern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de