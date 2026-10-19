Heute bin ich bei diesem, morgen bei jenem Event: So posten manche Führungskräfte auf Linkedin. Céline Flores Willers hält das für einen Fehler. Im Interview erklärt sie, was eine KI-Analyse ihres Accounts über schwache Posts ergeben hat und welche KPIs sie verfolgt. Seit acht Jahren postet Céline Flores Willers mindestens dreimal pro Woche auf Linkedin, ohne Pause. Ihre Community dort umfasst heute 230.000 Follower. Daraus hat sie das Beratungsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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