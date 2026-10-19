Die neue Börsenwoche startet mit zwei Themen, die schon die Vorwoche prägten: kräftige Zahlen aus der deutschen Industrie und die Sorge um die teure Finanzierung des KI-Booms in den USA. Den stärksten Impuls liefert DHL Group (ISIN: DE0005552004), denn der Logistikkonzern hat nach dem dritten Quartal sein Gewinnziel für 2026 deutlich angehoben. Norma Group (ISIN: DE000A1H8BV3) legt heute ihre Strategie bis 2031 vor und stellt dabei die Dividende neu auf. Bei Rheinmetall (ISIN: DE0007030XXX) wirkt die Rally der Rüstungswerte vom Freitag nach. CoreWeave (ISIN: US21873S1087) steht dagegen für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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