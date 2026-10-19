DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UB.SP.CL.TR.E.E A HEDGEOA BCFG IE0009WWNXXX BAW/UFN
UBS-MSCIPAEXJAI DLA BCFB IE000BKMMXXX BAW/UFN
UB.SP.CL.TR.E.E DLA BCFF IE000S4A5XXX BAW/UFN
UBS(I)-U.C.FC SF ETF DLA BCFC IE000WJCYXXX BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UB.SP.CL.TR.E.E A HEDGEOA BCFG IE0009WWNXXX BAW/UFN
UBS-MSCIPAEXJAI DLA BCFB IE000BKMMXXX BAW/UFN
UB.SP.CL.TR.E.E DLA BCFF IE000S4A5XXX BAW/UFN
UBS(I)-U.C.FC SF ETF DLA BCFC IE000WJCYXXX BAW/UFN
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