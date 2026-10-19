Kombiniert bewährte Ntron-Sauerstoff- und Michell-Taupunktsensoren in einem betriebsbereiten Gerät für präzise, driftarme Messungen

NAVAN, IE / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / DwyerOmega stellt den neuen Ntron OxyDew Analyzer vor, eine vollständig integrierte Lösung, die die Messung der Sauerstoffkonzentration und des Feuchtigkeitsgehalts anhand des Taupunkts in einem einzigen, kompakten, wandmontierbaren Analysegerät vereint. Das Ergebnis: Es müssen weniger Geräte installiert, verkabelt und gewartet werden, ohne dass dabei die Genauigkeit und Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden, die für die Überwachung der Gasqualität von entscheidender Bedeutung sind.

Durch die Kombination zweier bewährter Sensortechnologien in einem Gerät senkt OxyDew die Gerätekosten, vereinfacht die Installation und reduziert den laufenden Wartungsaufwand - und das alles ohne Leistungseinbußen. Bediener überwachen die Sauerstoffkonzentration und den Taupunkt gleichzeitig über einen 3-Zoll-Farb-Touchscreen und verfügen damit über eine zentrale Bedien- und Steuerungseinheit anstelle von zwei separaten Systemen. OxyDew ist ab sofort in ganz Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich.

Integrierte Doppelmessung für zuverlässige Prozessüberwachung

Das Herzstück von OxyDew bildet die Integration des bewährten Ntron SenzTx-Sauerstofftransmitters und des Michell Easidew-Taupunkttransmitters, ebenfalls von DwyerOmega, in Verbindung mit einem speziell entwickelten 3-Zoll-Farb-Touchscreen-Display. Zusammen sorgen diese etablierten Technologien für stabile, driftarme Messungen und langfristige Zuverlässigkeit bei der kontinuierlichen Gasqualitätsüberwachung.

Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören:

Sauerstoffmessbereiche von 0-25 % und 0-1000 ppm

Taupunktmessbereich von -110 °Cdp bis +20 °Cdp

Separate analoge 4-20-mA-Ausgänge für Sauerstoff und Taupunkt

Vier vom Anwender konfigurierbare Alarmrelais für die einfache Integration in Prozessüberwachungs- und -steuerungssysteme

Auf Einfachheit und Prozessintegration ausgelegt

Bediener können Messwerte einsehen, Alarme konfigurieren und Prozessbedingungen direkt am Analysegerät überwachen, ohne dass zusätzliche Steuerungsgeräte erforderlich sind. Das kompakte, wandmontierbare Gehäuse und die Touchscreen-Bedienoberfläche sind auf schnelle Installation und einfache Bedienung ausgelegt.

Stabile Sensortechnologie minimiert die Drift, reduziert den Wartungsaufwand und gewährleistet langfristig zuverlässige Messergebnisse.

"OxyDew vereint zwei wichtige Sensortechnologien in einer vollständig integrierten Lösung und liefert den Kunden die benötigten Messwerte in einem einzigen, kompakten Gerät", so Tom Ballard, Vice President Product Management bei DwyerOmega. "Dies ist ein bedeutender Schritt zur Vereinfachung der Gasqualitätsüberwachung bei gleichzeitiger Wahrung der Messleistung und Zuverlässigkeit, die unsere Kunden von den Marken Ntron und Michell von DwyerOmega erwarten."

Entwickelt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen

OxyDew eignet sich für Anwendungen, bei denen sowohl die Sauerstoffkonzentration als auch der Feuchtigkeitsgehalt entscheidend für Produktqualität, Prozesseffizienz und Betriebssicherheit sind, darunter Gaserzeugungssysteme, additive Fertigung, Spülung von Gloveboxen und Leckerkennung sowie die Überwachung der Industriegasqualität.

Ein intelligenterer Ansatz zur Messung der Gasqualität

OxyDew vereint zwei bewährte Messtechnologien in einem einzigen, betriebsbereiten Analysegerät und bietet damit eine zuverlässige Lösung für die präzise Langzeitüberwachung von Sauerstoff und Taupunkt in kritischen industriellen Prozessen.

Über DwyerOmega

DwyerOmega ist ein weltweit führender Hersteller von Präzisionsmess- und Regelungslösungen, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen und Anwendungen in kontrollierten Umgebungen zur zuverlässigen Überwachung, Steuerung und Optimierung kritischer Prozesse eingesetzt werden. DwyerOmega bedient Kunden auf der ganzen Welt mit einem Portfolio branchenführender Marken wie Ntron und Michell und blickt auf eine lange Tradition sowie ein kontinuierliches Engagement für Innovation und Qualität zurück.

Die Ntron-Produktlinie stützt sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Sauerstoffmessung und bietet spezialisierte, fortschrittliche Sauerstoffanalysatoren und Gasmesssysteme, die für anspruchsvolle Industrie- und Prozessumgebungen entwickelt wurden. Produkte von Michell ermöglichen hochpräzise Messungen des Taupunkts und der Feuchtigkeit sowie Sauerstoffanalysen in kritischen Industriezweigen und basieren auf mehr als 40 Jahren Fachkompetenz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dwyeromega.com.

Kontakt

Tim Howlett

thowlett@dwyeromega.com

QUELLE: DwyerOmega

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