Der Fachbereichsleiter und Inhaber der John N. Butler Endowed Professorship in Extractive Metallurgy an der University of Nevada, Reno, promoviert an der Purdue University und ehemals Postdoc am MIT, wird die Wolframprojekte von Allegiance aus metallurgischer und verfahrenstechnischer Sicht bewerten und das Unternehmen dabei unterstützen, Finanzierungsmöglichkeiten der US-Regierung zu verfolgen

Vancouver, British Columbia, 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Allegiance Resources Corp. (CSE: ALLG) (FSE: BG5) ("Allegiance" oder das "Unternehmen") freut sich, Dr. Ehsan Vahidi im Advisory Board des Unternehmens willkommen zu heißen.

Dr. Vahidi ist Associate Professor und Fachbereichsleiter des Department of Mining and Metallurgical Engineering (Fachbereich für Bergbau und Metallurgie) an der University of Nevada, Reno, wo er die John N. Butler Endowed Professorship in Extractive Metallurgy innehat. Er promovierte an der Purdue University, wo seine Forschung vom Critical Materials Institute des U.S. Department of Energy unterstützt wurde, und trat anschließend eine Postdoc-Stelle am Massachusetts Institute of Technology (MIT) an. Im Jahr 2024 erhielt er den Freeport-McMoRan Inc. Career Development Grant der Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME).

Dr. Vahidi wird das bestehende Wolframprojekt des Unternehmens sowie, vorbehaltlich des Abschlusses des Erwerbs, die geplanten Wolframprojekte in British Columbia aus metallurgischer und verfahrenstechnischer Sicht bewerten, zu Verarbeitungswegen und zur Projektwirtschaftlichkeit beraten und das Unternehmen dabei unterstützen, Fördermittel und staatliche Finanzierungen zu identifizieren und zu verfolgen, einschließlich Programmen des U.S. Department of War und des U.S. Department of Energy. Er ist in Reno, Nevada, ansässig und damit im selben Bundesstaat, in dem auch das Wolframprojekt Golden Scheelite des Unternehmens liegt.

Highlights

Dr. Vahidi ist Fachbereichsleiter des Department of Mining and Metallurgical Engineering an der University of Nevada, Reno, und hat die John N. Butler Endowed Professorship in Extractive Metallurgy inne.

Er promovierte an der Purdue University, wobei seine Forschung vom Critical Materials Institute des U.S. Department of Energy unterstützt wurde, und war anschließend als Postdoc am MIT tätig.

Er erhielt den Freeport-McMoRan Inc. Career Development Grant 2024 der Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME).

Er wird das bestehende und geplante Wolframprojektportfolio des Unternehmens aus metallurgischer und verfahrenstechnischer Sicht bewerten.

Er wird das Unternehmen dabei unterstützen, Möglichkeiten für Fördermittel und staatliche Finanzierungen zu identifizieren und zu verfolgen, einschließlich Programmen des U.S. Department of War und des U.S. Department of Energy.

Im Jahr 2025 entfielen schätzungsweise 79 % der weltweiten Bergwerksförderung von Wolfram auf China, und in den Vereinigten Staaten gibt es seit 2015 keine kommerzielle Bergwerksförderung von Wolfram mehr.1

Beratende Funktion

Dr. Vahidi wird das Unternehmen in folgenden Bereichen beraten:

metallurgische und verfahrenstechnische Bewertung der bestehenden und geplanten Wolframprojekte des Unternehmens, um Prioritäten für Versuchsarbeiten und die Entwicklungsplanung festzulegen;

Möglichkeiten für Fördermittel und staatliche Finanzierungen, einschließlich Programmen des U.S. Department of War, des U.S. Department of Energy und ähnlicher Programme;

Verarbeitungswege für Scheelit- und Wolframiterze, von der Schwerkraftaufbereitung (Dichtesortierung) und Flotation über hydrometallurgische Verfahrenswege bis hin zu Wolframprodukten wie Ammoniumparawolframat (APT);

Projektwirtschaftlichkeit, gestützt auf eine technisch-wirtschaftliche Analyse (TEA);

Konzeption metallurgischer und analytischer Versuchsprogramme;

Ökobilanzierung (Life Cycle Assessment, LCA) von Verarbeitungsoptionen sowie verantwortungsvolle Produktionspraktiken;

Möglichkeiten in den Bereichen Verarbeitung und Lieferkette bei Wolfram und anderen kritischen Mineralien; sowie

Vermittlung von Kontakten zu Fachleuten und Branchenvertretern.

Das Unternehmen beabsichtigt, gemeinsam mit dem Department of Mining and Metallurgical Engineering der University of Nevada, Reno, auf eine Forschungskooperation hinzuarbeiten, um künftig seine metallurgischen und verfahrenstechnischen Pläne zu erarbeiten.

Wolframverarbeitung und Versorgungslage

Die metallurgische Leistungsfähigkeit und die Verarbeitungskosten zählen zu den maßgeblichen Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine Wolframlagerstätte wirtschaftlich erschlossen werden kann. Das gewählte Verfahren zur Anreicherung des Erzes, der Anteil des ausgebrachten Wolframs, die Qualität des Endprodukts und die Kosten jedes einzelnen Verfahrensschritts fließen unmittelbar in die Projektwirtschaftlichkeit ein. Die Arbeit von Dr. Vahidi verbindet extraktive Metallurgie mit technisch-wirtschaftlicher Analyse, sodass Verarbeitungsoptionen und deren Wirtschaftlichkeit bereits ab den frühesten Phasen der Versuchsarbeiten gemeinsam abgewogen werden können.

Im Jahr 2025 entfielen schätzungsweise 79 % der weltweiten Bergwerksförderung von Wolfram auf China, in den Vereinigten Staaten gibt es seit 2015 keine kommerzielle Bergwerksförderung von Wolfram mehr, und China hat im Februar 2025 Exportkontrollen für bestimmte Wolframgüter eingeführt.1 3 Ab dem 1. Januar 2027 erstrecken sich die für erfasste Wolframmaterialien geltenden Beschaffungsbeschränkungen des US-Verteidigungsbereichs entlang der Lieferkette bis hin zu Wolframerz oder Einsatzmaterial (Feedstock), das in China und bestimmten anderen erfassten Ländern abgebaut oder hergestellt wurde.2 Allegiance stellt Wolframprojekte in Nevada und British Columbia zusammen und rückt mit der fachlichen Begleitung durch Dr. Vahidi die Verarbeitungs- und Finanzierungsstrategie in den Vordergrund seiner Planungen.

Stellungnahme des Managements

"Wir fühlen uns geehrt, dass sich Dr. Vahidi entschieden hat, unserem Advisory Board beizutreten", sagte Kelly Abbott, President und Chief Executive Officer von Allegiance. "Er leitet das Department of Mining and Metallurgical Engineering an der University of Nevada, Reno, hat die John N. Butler Endowed Professorship in Extractive Metallurgy inne, promovierte an der Purdue University und war als Postdoc am MIT tätig. Er hat seine Laufbahn den Fragen gewidmet, die darüber entscheiden, ob ein Projekt für kritische Mineralien realisiert wird: wie man es verarbeitet, wie viel man davon gewinnt und was das kostet. Seine ersten Prioritäten bei uns sind eine metallurgische und verfahrenstechnische Überprüfung unseres bestehenden und geplanten Wolframprojektportfolios und die Unterstützung dabei, Finanzierungsprogramme des U.S. Department of War und des U.S. Department of Energy sowie ähnliche Programme zu identifizieren, die zu unserer Arbeit passen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. Vahidi und darauf, unsere Verarbeitungspläne von Anfang an richtig aufzusetzen."

"Wolfram ist ein kritisches Material, und der Aufbau widerstandsfähiger Lieferketten setzt voraus, dass man versteht, wie diese Ressourcen effizient und verantwortungsvoll verarbeitet werden können", sagte Dr. Ehsan Vahidi. "Ich freue mich darauf, die Projekte von Allegiance aus metallurgischer und verfahrenstechnischer Sicht zu bewerten, das Team dabei zu unterstützen, die ökologische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Verarbeitungswegen für Scheelit- und Wolframiterze frühzeitig zu beurteilen, und dem Unternehmen dabei zu helfen, Möglichkeiten für Fördermittel und staatliche Finanzierungen zu identifizieren und zu verfolgen, einschließlich Programmen des U.S. Department of War und des U.S. Department of Energy, die diese Art von Arbeit unterstützen."

Gewährung von Aktienoptionen

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Dr. Vahidi wird das Unternehmen ihm im Rahmen seines Aktienoptionsplans 30.000 Aktienoptionen gewähren, und zwar zu Bedingungen, die gemäß dem Plan und den geltenden Richtlinien der Canadian Securities Exchange festgelegt werden.

Über Dr. Ehsan Vahidi

Dr. Ehsan Vahidi ist Associate Professor und Fachbereichsleiter des Department of Mining and Metallurgical Engineering der University of Nevada, Reno, Mackay School of Earth Sciences and Engineering, wo er die John N. Butler Endowed Professorship in Extractive Metallurgy innehat. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Gewinnung kritischer Mineralien, nachhaltige bergbauliche und metallurgische Prozesse, Trenntechnik (Separation Science), Recycling sowie die ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung. Seine Arbeit umfasst Hydrometallurgie, chemische und biologische Laugung, selektive Trennung und Extraktion sowie die Rückgewinnung von Wertstoffen aus industriellen Abfallströmen, mit Anwendungen in der Gewinnung von Lithium und Seltenerdelementen, im Photovoltaik-Recycling und bei anderen kritischen Materialien.

Bevor er an die University of Nevada, Reno, wechselte, war er Postdoctoral Associate im Department of Civil and Environmental Engineering am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er verfügt über einen Ph.D. in Umwelt- und Ökotechnik (Environmental and Ecological Engineering) der Purdue University (2018), wo seine Forschung vom Critical Materials Institute des U.S. Department of Energy unterstützt wurde; einen M.Eng. in Umwelttechnik (Environmental Engineering) der University of South Florida (2014); einen M.Sc. in Metallurgie (Metallurgical Engineering) der University of Tehran (2008); sowie einen B.Sc. in Metallurgie (Metallurgical Engineering) der Sharif University of Technology (2005).

Zu seinen Auszeichnungen zählen der Freeport-McMoRan Inc. Career Development Grant 2024 der Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), der Excellence in Review Award von Resources, Conservation and Recycling (2019), der Purdue College of Engineering Outstanding Graduate Student Research Award (2018), der A.H. Ismail Interdisciplinary Program Doctoral Research Award (2018) sowie das Hugh W. and Edna M. Donnan Dissertation Fellowship (2017). Er arbeitet mit Industriepartnern und akademischen Forschern in den Bereichen nachhaltige Rohstofferschließung, industrielle Dekarbonisierung und Strategien der Kreislaufwirtschaft zusammen.

Über Allegiance Resources Corp.

Allegiance Resources Corp. (CSE: ALLG) (FSE: BG5), vormals Pegmatite One Lithium and Gold Corp., ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien mit Schwerpunkt auf Wolfram. Über seine US-Tochtergesellschaft Wolfram Critical Minerals Inc. hält das Unternehmen eine Beteiligung von 100 % am Wolframprojekt Golden Scheelite im Humboldt County, Nevada, das aus 17 Lode-Claims mit einer Fläche von 347 Acres besteht.

Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der Wolframprojekte Thanksgiving, Five T's und Rio Grande in British Columbia abgeschlossen. Mit Abschluss des Erwerbs wird Allegiance vier Wolframprojekte in Kanada und den Vereinigten Staaten halten.

Kontaktinformationen

Kelly Abbott

President und Chief Executive Officer

Allegiance Resources Corp.

E-Mail: kelly@pegmatiteone.com

Telefon: 1 877 892 7633

Markt- und Branchendaten

Diese Pressemitteilung enthält Markt- und Branchendaten, die aus staatlichen und öffentlichen Quellen stammen. Das Unternehmen hält diese Daten für zuverlässig, hat sie jedoch nicht unabhängig überprüft und kann keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernehmen.

Anmerkungen und Quellen

1. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2026, Tungsten. Der Anteil Chinas errechnet sich aus der geschätzten chinesischen Bergwerksförderung im Jahr 2025 von 67.000 Tonnen bei einer geschätzten weltweiten Gesamtförderung von 85.000 Tonnen.

2. U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), Klausel 252.225-7052, und 10 U.S.C. 4872. Ab dem 1. Januar 2027 erstrecken sich die für erfasste Wolframmaterialien geltenden Beschränkungen entlang der Lieferkette bis hin zu Wolframerz oder Einsatzmaterial (Feedstock), das in China und bestimmten anderen erfassten Ländern abgebaut oder hergestellt wurde.

3. Ministry of Commerce of the People's Republic of China (MOFCOM) und General Administration of Customs, Announcement No. 10 of 2025, mit der im Februar 2025 Exportkontrollen für bestimmte Wolframgüter eingeführt wurden.

Weitere Informationen

Dr. Vahidi ist in persönlicher Eigenschaft und nicht im Namen der University of Nevada, Reno, Mitglied des Advisory Boards. Die Mitglieder des Advisory Boards sind weder Directors noch Officers des Unternehmens, und das Advisory Board verfügt über keine Entscheidungsbefugnis.

Das Unternehmen hat keine Vereinbarung mit der University of Nevada, Reno, abgeschlossen. Eine etwaige Forschungskooperation mit der Universität würde einer gesonderten Vereinbarung mit der Universität unterliegen, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass eine solche Vereinbarung zustande kommt. Die University of Nevada, Reno, hat weder das Unternehmen noch diese Pressemitteilung geprüft oder befürwortet, und Verweise auf die Universität und auf die universitäre Funktion von Dr. Vahidi dienen ausschließlich Identifikationszwecken.

Das Unternehmen hat keine Fördermittel oder staatlichen Finanzierungen beantragt, und ihm wurden keine Fördermittel oder staatlichen Finanzierungen gewährt. Verweise auf Programme des U.S. Department of War und des U.S. Department of Energy beschreiben Möglichkeiten, die das Unternehmen zu identifizieren und zu verfolgen beabsichtigt, und implizieren keine Befürwortung des Unternehmens durch eine Regierungsbehörde. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das Unternehmen Fördermittel oder staatliche Finanzierungen beantragen, die Voraussetzungen dafür erfüllen oder diese erhalten wird.

Der Abschluss des Erwerbs der Wolframprojekte Thanksgiving, Five T's und Rio Grande unterliegt weiterhin Bedingungen, einschließlich der Fertigstellung eines gemäß National Instrument 43-101 erstellten technischen Berichts und, falls erforderlich, der Zustimmung der Canadian Securities Exchange.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen über: die Rolle von Dr. Vahidi und seine erwarteten Beiträge für das Unternehmen, einschließlich seiner Bewertung des bestehenden und geplanten Wolframprojektportfolios des Unternehmens aus metallurgischer und verfahrenstechnischer Sicht; die Absicht des Unternehmens, Möglichkeiten für Fördermittel und staatliche Finanzierungen zu identifizieren und zu verfolgen, einschließlich Programmen des U.S. Department of War und des U.S. Department of Energy; die Absicht des Unternehmens, gemeinsam mit dem Department of Mining and Metallurgical Engineering der University of Nevada, Reno, auf eine Forschungskooperation hinzuarbeiten, sowie die Bedingungen, den Zeitplan und das Ergebnis einer solchen Kooperation; die Pläne des Unternehmens für metallurgische und analytische Versuchsarbeiten sowie die Verarbeitungspläne; die beabsichtigte Gewährung von Aktienoptionen; den Abschluss des Erwerbs der Wolframprojekte Thanksgiving, Five T's und Rio Grande; die Prüfung von Möglichkeiten bei anderen kritischen Mineralien durch das Unternehmen; das Ziel des Unternehmens, zu einer Wolfram-Lieferkette außerhalb Chinas beizutragen; die Entwicklung der Wolframprojekte des Unternehmens; sowie Erwartungen hinsichtlich Angebot, Nachfrage und Regierungspolitik bei Wolfram, einschließlich der Beschaffungsvorschriften des US-Verteidigungsbereichs.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, unter anderem darauf, dass Dr. Vahidi dem Unternehmen im Einklang mit seinen universitären Verpflichtungen weiterhin zur Verfügung steht; dass sich das Unternehmen und die University of Nevada, Reno, auf Bedingungen für eine Forschungskooperation einigen können; dass geeignete Förder- und staatliche Finanzierungsprogramme für Unternehmen wie Allegiance verfügbar sein werden; dass die erforderlichen regulatorischen Genehmigungen erteilt werden; dass die Bedingungen für den Abschluss des Erwerbs in British Columbia erfüllt werden; und dass das Unternehmen über ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung seiner Pläne verfügen wird. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter: dass die Verfügbarkeit von Dr. Vahidi durch seine universitären Pflichten oder Richtlinien eingeschränkt ist; dass keine Vereinbarung über eine Forschungskooperation mit der University of Nevada, Reno, zustande kommt oder eine solche zu anderen Bedingungen geschlossen wird; dass das Unternehmen keine Fördermittel oder staatlichen Finanzierungen beantragt, die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt oder diese nicht erhält; dass Änderungen staatlicher Programme, Prioritäten oder Budgets die verfügbaren Finanzierungen verringern oder wegfallen lassen; dass metallurgische Versuchsarbeiten keine günstigen Ergebnisse liefern; dass der Erwerb in British Columbia nicht abgeschlossen wird; dass das Unternehmen kein Projekt bei anderen kritischen Mineralien identifiziert oder erwirbt; dass das Unternehmen kein Projekt bis zur Produktion weiterentwickelt; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; Veränderungen bei Wolframpreisen und Wolframmärkten; Änderungen der Regierungspolitik, handelspolitischer Maßnahmen und Beschaffungsvorschriften; Explorations- und Erschließungsrisiken; regulatorische Risiken; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Genauigkeit.

Übersetzungshinweis: Die englische Originalfassung dieser Pressemitteilung ist die einzige maßgebliche, offizielle und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutsche Übersetzung dient ausschließlich der besseren Verständlichkeit. Bei Abweichungen oder Widersprüchen zwischen der deutschen Übersetzung und der englischen Originalfassung ist ausschließlich die englische Originalfassung maßgeblich. Soweit gesetzlich zulässig, wird für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit und die Vollständigkeit dieser Übersetzung keine Verantwortung oder Haftung übernommen. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.thecse.com oder auf der Website des Unternehmens.

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