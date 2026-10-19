Die Akquisition ergänzt die oberflächennahe Schwerölentdeckung Charlie Lake des Unternehmens und erweitert die kurzfristigen Produktionsmöglichkeiten

Calgary, Alberta, 14. Oktober 2026 / IRW-Press / First Helium Inc. ("First Helium" oder das "Unternehmen") (TSXV: HELI) (OTCQB: FHELF) (FWB: 2MC) gab heute bekannt, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft First Helium Alberta Inc. einen endgültigen Kaufvertrag (der "Vertrag") mit einem unabhängigen, nicht nahestehenden Dritten (der "Verkäufer") abgeschlossen hat, um ausgewählte oberflächennahe Schwerölprojekte im Kerngebiet des Unternehmens in Worsley, nördlich von Grande Prairie in Alberta, Kanada, zu erwerben.

Highlights der Akquisition

• Bestehendes, stillgelegtes, oberflächennahes Schwerölfeld mit erheblichem verbleibendem förderbarem Ölpotenzial.

• Möglichkeit zur Wiederinbetriebnahme mit einer Zielproduktion von etwa 300 Barrel Öl pro Tag ("bbl/d") aus sechs Bohrlöchern und bis zu 400 bbl/d durch weitere Wiederinbetriebnahmen1.

• Elf identifizierte Standorte für Horizontalbohrungen, die Wachstumschancen mit geringem Risiko bieten2.

• Die vorhandene Infrastruktur für die Ölförderung und Wasserbewirtschaftung dürfte eine kostengünstigere Entwicklung ermöglichen.

• Die Akquisition umfasst rund 3.360 Acre an Flächen mit einem wirtschaftlichen Förderanteil (Working Interest) von 100 %, die dem Ölfeld zugeordnet sind (wie kartiert2). Gesamtfläche: 5.760 Netto-Acre.

• Das Ölfeld wird von First Helium betrieben.

• Erweiterungspotenzial auf rund 6.200 Acre verfügbarer Flächen2.

• Ergänzung zum bestehenden oberflächennahen Schwerölprojekt Charlie Lake des Unternehmens

"Diese transformative Akquisition bietet eine überzeugende Gelegenheit, kurzfristig die Schwerölförderung in unserem Kerngebiet Worsley hinzuzufügen und unseren Bestand an Entwicklungsmöglichkeiten in einem uns gut bekannten Fördergebiet zu erweitern", sagte Ed Bereznicki, President und CEO von First Helium. "Mit den vorhandenen Bohrlöchern, der Infrastruktur und den identifizierten Standorten für Horizontalbohrungen bieten die Projekte Skaleneffekte und einen klaren Weg zu einem bedeutenden Cashflow-Wachstum, während sie gleichzeitig unsere umfassendere Strategie zur Öl- und Heliumförderung ergänzen."

Zu den erworbenen Projekten gehört ein stillgelegtes oberflächennahes Schwerölfeld mit einer historischen Förderkapazität von etwa 450 bis 500 bbl/d1. First Helium hat eine Reaktivierungsmöglichkeit identifiziert, die auf eine Fördermenge von etwa 300 bbl/d aus sechs bestehenden Bohrlöchern abzielt, mit dem Potenzial, die Produktion durch die Reaktivierung weiterer Bohrlöcher auf etwa 400 bbl/d zu steigern1.

Das Unternehmen hat zudem 11 neue Bohrstandorte für die Erschließung auf dem derzeitigen Grundstücksbestand identifiziert, an denen moderne mehrsträngige Horizontalbohrtechnik eingesetzt werden kann, um die bisherige ein- und zweisträngige horizontale Erschließung des Vorkommens zu verbessern2. First Heliums Zielsetzung ist, die Produktion innerhalb von zwei Jahren unter Einsatz moderater zusätzlicher Investitionen und intern generierter Cashflows zu steigern2. Zusätzlich zu den neuen Bohrungen wird erwartet, dass eine gezielte Optimierung der Wasserflutung im gesamten Vorkommen zu einer höheren Ölausbeute beiträgt2. Die Akquisition dürfte erhebliche Synergieeffekte mit den bestehenden Worsley-Betrieben von First Helium und dem oberflächennahen Schwerölfeld Charlie Lake erzielen und bietet durch rund 9¾ Sektionen verfügbarer Fläche Potenzial für eine Expansion.

"Wichtig ist, dass die Akquisition voraussichtlich unser regionales Betriebswissen und die bestehende operative Präsenz im Gebiet Worsley - einschließlich unserer oberflächennahen Schwerölentdeckung Charlie Lake - nutzen wird, um ein diszipliniertes Produktionswachstum mit moderatem zusätzlichem Kapitalaufwand zu verfolgen", fügte Herr Bereznicki hinzu. "Die Kombination aus Reaktivierungspotenzial, zusätzlichen Bohrstandorten, Potenzial durch Wasserinjektion und nahegelegenen Erweiterungsflächen bietet First Helium vielfältige Möglichkeiten, Wert für die Aktionäre zu schaffen."

Details zur Transaktion

Der Verkäufer hat sich bereit erklärt, bestimmte Öl- und Gasprojekte im Gebiet Worsley mit Wirkung zum 1. Januar 2026 an First Helium zu verkaufen. Das Unternehmen wird die mit den erworbenen Projekten verbundenen Verpflichtungen zur Stilllegung von Anlagen ("ARO") übernehmen und gemäß der Vereinbarung eine festgelegte ARO-Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Transaktion umfasst Erdöl- und Erdgasrechte, zugehörige Anlagen und damit verbundene Beteiligungen, vorbehaltlich üblicher Anpassungen und der treuhänderisch abgesicherten Mechanismen für den Transaktionsabschluss. Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange ("TSXV")), des Abschlusses der Finanzierung sowie der Lizenzübertragungen bei Alberta Energy Regulator ("AER") (einschließlich der Hinterlegung der von AER geforderten Sicherheit zur Absicherung der ARO des Unternehmens im Zusammenhang mit den erworbenen Projekten) und der Erfüllung zusätzlicher Sicherheitsanforderungen des Verkäufers (zusammen die "ARO-Sicherheitsanforderungen"). Der Gesamtbetrag der ARO-Sicherheitsanforderungen, einschließlich der vereinbarten Kaufgegenleistung, beläuft sich gemäß dem Vertrag auf rund 7,8 Mio. Dollar, vorbehaltlich einer Überprüfung durch die AER. Um die Einreichungsvorschriften der TSXV zu erfüllen, hat das Unternehmen Sproule ERCE, einen unabhängigen qualifizierten Erdöl- und Erdgasreserven-Gutachter, beauftragt, eine Bewertung gemäß NI 51-101 unter Anwendung der im Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook ("COGEH") dargelegten Standards zu erstellen. Sproule ERCE ist sowohl gegenüber dem Unternehmen als auch gegenüber dem Verkäufer unabhängig. Das Unternehmen hat keine Vermittlergebühren zu zahlen und wird im Zusammenhang mit der Vereinbarung auch keine Wertpapiere an den Verkäufer ausgeben.

Bestehendes oberflächennahes Schwerölprojekt Charlie Lake

Die Akquisition soll das bestehende oberflächennahe Schwerölprojekt Charlie Lake von First Helium ergänzen, indem sie nahegelegene Förder-, Infrastruktur- und Erschließungsmöglichkeiten hinzufügt, die die umfassendere Worsley-Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen.

Das Entwicklungsprogramm von First Helium für Charlie Lake stützt sich auf ermutigende Ergebnisse aus der Entdeckungsbohrung 7-30 und benachbarten Bohrungen sowie auf historische Offset-Daten, die die Formation als realisierbares Schwerölziel identifizieren. Das Unternehmen plant den Einsatz bewährter Technologie für mehrsträngige Horizontalbohrungen, beginnend mit einer Bohrung, die vom bestehenden Oberflächenstandort und den Anlagen der Bohrung 1-30 aus niedergebracht wird. Je nach Erfolg hat das Unternehmen über 30 Standorte für Folgebohrungen auf 10 Grundstücksabschnitten2 identifiziert.

Laufende strategische Initiativen

First Helium treibt eine Strategie zur Neupositionierung des Unternehmens voran, deren Schwerpunkt auf der Erschließung von oberflächennahen Schwerölvorkommen in Worsley liegt, gestützt auf die jüngste Entdeckung Charlie Lake und die geplante strategische Akquisition von Förderrechten. Der Plan umfasst die Rekapitalisierung des Unternehmens, eine Neuausrichtung des Fokus des leitenden technischen Öl- und Gasteams sowie den Einsatz der mehrsträngigen Horizontalbohrtechnik, um innerhalb von zwei Jahren eine Fördermenge von etwa 2.000 bbl/d2 zu erreichen, während weiterhin Möglichkeiten zur Wertschöpfung für die mit Helium angereicherten Erdgasvorkommen verfolgt werden.

"Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unsere Projekte auf disziplinierte Weise weiterzuentwickeln und das Unternehmen gleichzeitig so zu positionieren, dass es von den sich wandelnden globalen Energiedynamiken profitieren kann", fügte Herr Bereznicki hinzu.

Anmerkungen:

Basierend auf tatsächlichen historischen Öl- und Gasförderdaten, die für jedes Bohrloch vom Verkäufer im Rahmen der behördlichen Meldepflichten über Alberta Energy Regulator (AER) an die Regierung von Alberta gemeldet wurden (Stand: März 2020) und die das Unternehmen über geoSCOUT von geoLOGIC Systems bezogen hat. Schätzungen der Geschäftsführung basierend auf einer Bewertung der Geschäftsführung, April 2025 bis Oktober 2026.

Abbildung 1 - Kerngebiet Worsley

ÜBER FIRST HELIUM

Unter der Leitung eines Führungsteams mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Öl- und Gasexploration und -förderung, Bergbau, Finanzen und Kapitalmärkte verfolgt First Helium eine Wachstumsstrategie im Bereich oberflächennaher Schwerölvorkommen und behält sich gleichzeitig die Option vor, seine erstklassigen nordamerikanischen mit Helium angereicherten Erdgasvorkommen zu erschließen.

First Helium verfügt über mehr als 30.000 Acre entlang des sehr aussichtsreichen Worsley-Trends im Norden von Alberta, der im Mittelpunkt der Explorations- und Erschließungsbohrungen des Unternehmens steht.

Aufbauend auf seiner Entdeckung von oberflächennahem Schweröl in Bohrung 7-30, der Helium-Entdeckung in Bohrung 15-25, den Leichtölbohrungen 1-30 und 4-29 sowie der Bewertungsbohrung 5-27 für mit Helium angereichertes Erdgas hat das Unternehmen weitere Bohrstandorte identifiziert und Infrastruktur erworben, um die zukünftige Erschließung in Worsley zu unterstützen. Der Cashflow aus den Ölbohrungen des Unternehmens in Worsley hat dazu beigetragen, die laufende Explorations- und Erschließungsstrategie voranzutreiben.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.firsthelium.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Edward J. Bereznicki

President, CEO und Direktor

KONTAKTINFORMATIONEN

First Helium Inc.

Investor Relations

E-Mail: ir@firsthelium.com

Telefon: 1-833-HELIUM1 (1-833-435-4861)

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