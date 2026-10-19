Nach dem heftigen Ausverkauf bei KI-Aktien deutet sich an der Wall Street eine Erholung an. So gewinnen die Futures auf den Nasdaq 100 rund 1,3 %, auf den S&P 500 rund 0,8 %. Der Nasdaq 100 verlor vergangene Woche 5,5 %, der Halbleiterindex SOX fiel acht Handelstage hintereinander. Eine solche Verlustserie gab es zuletzt 2008. Der Volatilitätsindex VIX erreichte am Freitag zeitweise 22 Punkte.Asien bleibt uneinheitlich. Südkoreas Kospi stabilisiert sich nach seinem massiven Wocheneinbruch. Japan steht noch unter Druck. Hongkong bleibt feiertagsbedingt geschlossen. Chinas Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 4,5 %. Die starke Exportwirtschaft gleicht weiterhin die schwache Binnennachfrage aus.Am Anleihemarkt zeichnet sich eine interessante Entwicklung ab. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank vergangene Woche um rund 17 Basispunkte, auf zuletzt etwa 5,06 %. Anleger suchen wieder Sicherheit in Staatsanleihen. Gold tendiert fester, Bitcoin erholt sich. Brent-Öl gibt nach und notierte im Bloomberg-Morgenbericht bei rund 108 Dollar.DHL sorgt für eine positive Überraschung. Am Freitagabend erhöhte der Konzern seine EBIT-Prognose von über 6,5 auf über 7 Mrd. €. Das Quartalsergebnis stieg um 16 % auf 1,71 Mrd. €. Auch die Cashflow-Prognose wurde angehoben.BAWAG meldet heute 248 Mio. € Quartalsgewinn, knapp unter 250 Mio. € Konsens. Die Risikovorsorge fiel höher aus als erwartet, die Kosten sanken um 10 %. Die Eigenkapitalrendite erreichte 26,9 %. Insgesamt sind das robuste Ergebnisse.Steyr Motors wird zu 39 € von RedCAT übernommen. Unser Geflüster vor einigen Wochen geht also mal wieder auf.Die Woche bringt wichtige Stimmungstests. Netflix berichtet am Dienstag, Meta, Tesla und SAP am Mittwoch. Vor allem Metas Aussagen zu KI-Investitionen werden zeigen, ob die jüngste Stabilisierung tragfähig ist. Hinzu kommen der ZEW-Index und neue Einkaufsmanagerindizes.PS: Im Börsenkiosk gibt es bis Mittwoch noch den Frankfurter Börsenbrief im Einzelabruf mit 50 % Rabatt. Themen u.a. Deutsche Telekom: Was tun nach dem Musk-Schock? +++ Heidelberg Materials: Nächster Bewertungsschub voraus? +++ Börsengeflüster bei SAP und natürlich den beiden erfolgreichen Musterdeposts.Hier geht es zum Frankfurter Börsenbrief: https://boersenkiosk.de/PromoLink/2043Volker SchulzRedfaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe