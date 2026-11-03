Mutares: Zwischen strategischer Portfoliopflege und der leisen Frage nach dem ROIC. Während zuletzt der Exit bei Stuart eher im Zeichen der Freisetzung von Mangementkapazität und strategischer Neuausrichtung stand, könnte jetzt wieder einmal dieser Mutares Erfolgsstories vor der Tür stehen. Und zwar mit den eigentlich generell angestrebten 10-fachen ROIC oder mehr, die bei einem Exit erzielt angestrebt werden. STEYR, STS, Terranor und einige andere solcher "Überflieger" gab es bereits bei den Münchenern und diese Woche ein erster Hinweis, das ein weiterer "im Verkaufsfenster" steht. Worum ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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