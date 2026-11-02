Bei Steyr Motors wird es ernst. Der US-Konzern Red Cat bietet 39 Euro je Aktie und will den österreichischen Motorenspezialisten übernehmen. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären jetzt einstimmig, das Angebot anzunehmen. Auch Großaktionär B&C und Vorstandschef Julian Cassutti wollen ihre Aktien abgeben. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Sind die 39 Euro ein attraktiver Ausstieg oder verschenkt man damit langfristiges Kurspotenzial? Steyr Motors: 28,9 Prozent Prämie auf den Aktienkurs Das Übernahmeangebot von Red Cat Holdings über die Tochter SMOT Acquisition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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