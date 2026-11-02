Die zweite Reihe hat die Oktoberbilanz mit einem deutlichen Rückschlag beendet. Am Freitag, 30. Oktober, verlor der MDAX 1,1 Prozent auf 30.451 Punkte, der SDAX gab sogar 2,0 Prozent auf 18.047 Punkte nach. Der TecDAX schloss 1,1 Prozent tiefer bei 4.105 Punkten, blieb auf Wochensicht aber im Plus. Der DAX fiel um 0,9 Prozent auf 25.818 Zähler. Auslöser war ein schwacher Ausblick von Intel, der neue Zweifel an der Nachhaltigkeit der hohen KI-Investitionen weckte und die Technologiebörse Nasdaq um fast 3 Prozent drückte. Besonders hart traf es daher die Chipwerte: Siltronic, Suss MicroTec und Elmos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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