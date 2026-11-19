Die Stratec-Aktie konnte zuletzt wieder deutlich zulegen und notiert am Donnerstag aktuell bei 28,90 €. Gegenüber dem Tief im Juni bei etwa 17 € entspricht das einem Anstieg von rund +65%. Neben soliden Quartalszahlen trug auch der Verkauf eines verlustreichen Geschäftsbereichs zur Kurserholung bei. Damit stellt sich die Frage: Ist die Talsohle durchschritten und sind Kurse von 35 € wieder realistisch? Profitabilität verbessert sich Der positive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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