Die Stratec-Aktie konnte zuletzt wieder deutlich zulegen und notiert am Donnerstag aktuell bei 28,90 €. Gegenüber dem Tief im Juni bei etwa 17 € entspricht das einem Anstieg von rund +65%. Neben soliden Quartalszahlen trug auch der Verkauf eines verlustreichen Geschäftsbereichs zur Kurserholung bei. Damit stellt sich die Frage: Ist die Talsohle durchschritten und sind Kurse von 35 € wieder realistisch? Profitabilität verbessert sich Der positive ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.