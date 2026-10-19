Emittent / Herausgeber: Greiff capital management AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung

HAC VermögensManagement beteiligt sich an Greiff capital management



19.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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HAC VermögensManagement beteiligt sich an Greiff capital management Hamburger Vermögensverwalter übernimmt 28,8 Prozent der Anteile

Strategische Partnerschaft umfasst Fondsmanagement, Vertrieb und Marketing

Vermögensverwalter nutzen Synergien: HAC konzentriert sich auf Privatkunden, Greiff auf institutionelle Anleger Hamburg/Freiburg, 19. Oktober 2026 - Von Konsolidierung in der Branche der Vermögensverwalter ist viel die Rede. Die Hamburger HAC VermögensManagement AG und die Freiburger Greiff capital management AG lassen Taten folgen. "Beide Häuser können Synergien gleich in mehrfacher Hinsicht nutzen", erklärt Michael Arpe, Gründer und CEO von HAC. "Greiff ist stark im institutionellen Geschäft und im Süden Deutschlands, HAC hat seine Heimat im Norden und fokussiert sich auf Privatkunden." Volker Schilling, Gründer und CEO von Greiff Capital, ergänzt: "Für uns ist entscheidend, dass wir mit HAC nicht einfach einen neuen Aktionär gewinnen, sondern einen Partner, der sich operativ einbringt und gemeinsam mit uns das Geschäft weiterentwickeln will." Von der Beteiligung sollen beide Häuser profitieren. HAC wird ausgewählte und ausgezeichnete Fonds und Anlagestrategien von Greiff künftig stärker für seine Privatkunden zugänglich machen. Im Gegenzug erhält Greiff zusätzliche Möglichkeiten, die erfolgreichen HAC-Quant-Fonds bei institutionellen Investoren zu positionieren. Ferner wollen beide Unternehmen ihre Kompetenzen im Fondsmanagement enger verzahnen und sich bei Vertrieb und Marketing gegenseitig unterstützen. "Genau darin liegt für uns der besondere Wert der Beteiligung", so Schilling. "HAC ist kein passiver Aktionär, sondern ein echter operativer Partner." Michael Arpe pflichtet bei: "Wir bündeln Kompetenzen, erschließen zusätzliche Vertriebswege und schaffen damit die Grundlage, die Marktpositionen unserer Häuser auszubauen." Beide Unternehmen sind seit langer Zeit als unabhängige Vermögensverwalter erfolgreich. HAC wurde 1996 gegründet, Greiff ist seit 2005 aktiv. In enger Abstimmung mit dem Vorstand und den übrigen Gesellschaftern hat HAC die Anteile mehrerer Altgesellschafter von Greiff gekauft und ist nun neben Volker Schilling und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Edgar Mitternacht mit einem Anteil von 28,8 Prozent zweitgrößter Gesellschafter. Die Finanzaufsicht Bafin hat der Transaktion bereits zugestimmt. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen.

Über HAC VermögensManagement AG: Die 1996 gegründete HAC VermögensManagement AG, hat sich das Ziel gesetzt, die Geldanlage in Deutschland zu vereinfachen. Als professionelle Vermögensverwaltung mit hanseatischen Wurzeln, verwaltet sie rd. 400 Millionen Euro und kombiniert ihre 30-jährige Expertise mit den modernen Möglichkeiten der Digitalisierung. Mit Standorten in den Hansestädten Lüneburg, Hamburg und Bremen sowie Neumünster ist das Unternehmen in ganz Norddeutschland persönlich für seine Mandanten da. Über Greiff capital management AG: Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 2 Milliarden Euro. Für die über zwanzigjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top-Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Pressekontakt: HAC Vermögensmanagement AG

Karsten Wehmeier

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Tel. +49 173 288 58 42 Greiff capital management AG

Thomas Kranch

Kranch Media

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