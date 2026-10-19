Mit APRIL International erweitert die Hallesche ihr internationales Partnernetzwerk. Dennis Warrelmann erklärt im Interview, wie Kunden und Vermittler vom Multi-TPA-Ansatz und den neuen digitalen Services profitieren. Internationale Krankenversicherung braucht mehr als weltweiten Versicherungsschutz: Gefragt sind schnelle digitale Prozesse, Zugang zu medizinischer Versorgung und verlässlicher Service vor Ort. Mit APRIL International erweitert die Hallesche deshalb ihr internationales Partnernetzwerk. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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