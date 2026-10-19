Der 19.10.1987 ging als "Schwarzer Montag" in die Finanzgeschichte ein. An diesem einzelnen Handelstag verlor der Dow-Jones-Index 22,6% seines Wertes und das stellt bis heute den größten prozentualen Tagesverlust in der Geschichte des US-amerikanischen Aktienmarktes dar. Und auch andere Börsen rund um den Globus riss es ähnlich schlimm mit in die Tiefe.Was diesen dramatischen Tag so besonders macht, ist, dass es keinen einzelnen Auslöser gab. Der Börsencrash war vielmehr das Resultat einer Verkettung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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