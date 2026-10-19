EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PATRIZIA SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PATRIZIA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/geschaeftsberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/annual-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/de/news-publikationen/quartalsergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027
Ort: https://ir.patrizia.ag/en/news-publications/quarterly-results
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.patrizia.ag
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2417870 19.10.2026 CET/CEST
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