DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im August

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im August auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 0,4 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,5 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 10,7 Prozent.

Chinas BIP-Wachstum im dritten Quartal übertrifft die Erwartungen

Die chinesische Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas schneller gewachsen. Sie übertraf damit die Erwartungen, da Peking jüngst mit der Einführung moderater Konjunkturmaßnahmen zur Stützung des Wachstums begonnen hatte. Chinas Bruttoinlandsprodukt wuchs im Zeitraum von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent. Dies bedeutete einen leichten Anstieg gegenüber dem Zuwachs von 4,3 Prozent im Vorquartal, welcher das schwächste Tempo seit mehr als drei Jahren markiert hatte, wie am Montag veröffentlichte offizielle Daten zeigten. Das Ergebnis fiel zudem stärker aus als das Wachstum von 4,4 Prozent, das in einer Umfrage vom Wall Street Journal unter Ökonomen erwartet worden war.

Chinas BIP-Wachstum beschleunigt sich - Aber die zugrunde liegende Dynamik bleibt schwach

Das Wirtschaftswachstum Chinas hat sich im dritten Quartal im Jahresvergleich auf 4,5 Prozent beschleunigt, nach 4,3 Prozent im zweiten Quartal, obwohl die zugrunde liegende Aktivität schwächer bleibe, als die offiziellen Daten vermuten ließen, schreibt Nguyen Hoang Nam, China-Ökonom bei Capital Economics, in einer Research Note. Der China Activity Proxy von CE deute darauf hin, dass sich das Wachstum trotz einer Erholung gegen Ende des Quartals von 3,0 Prozent im zweiten Quartal auf rund 2,0 Prozent verlangsamt habe. Die fiskalischen Ausgaben dürften voraussichtlich an Dynamik gewinnen, nachdem sich der Rückgang der Anlageinvestitionen im September abgeschwächt habe, während eine stärkere Industrieproduktion und die KI-bezogene Exportnachfrage die kurzfristige Aktivität stützen könnten.

Rückgang der Hauspreise in China hat sich im September leicht verlangsamt

Der Rückgang der Hauspreise in China hat sich im September leicht verlangsamt. Dies dürfte auf die Unterstützungsmaßnahmen Pekings zurückzuführen sein, zu denen auch Subventionen für Hypothekennehmer gehören, um den kriselnden Immobiliensektor wiederzubeleben. Die Preise in 70 großen chinesischen Städten fielen im September um 0,14 Prozent, verglichen mit einem Rückgang von 0,17 Prozent im Vormonat. Dies ergeben Berechnungen des Wall Street Journal, die auf Daten des Nationalen Statistikamtes basieren, die am Montag veröffentlicht wurden.

US-Inflation dürfte bei 4 Prozent ihren Höhepunkt erreichen

Die US-Inflation könnte Anfang des neuen Jahres bei 4 Prozent ihren Höchststand erreichen, schreibt Mark Dowding von RBC BlueBay Asset Management in einer Research Note. Vor diesem Hintergrund erwarte RBC BlueBay, dass die US-Notenbank die Zinsen sowohl im laufenden Quartal als auch im ersten Quartal 2027 anheben werde, meint der CIO für festverzinsliche Wertpapiere. "Danach erwarten wir, dass Basiseffekte einsetzen und ein rückläufiger Trend bei den Verbraucherpreisen die US-Notenbank im Anschluss pausieren lassen wird", sagt er.

Barclays ändert Prognose für US-Notenbank - Erwartet zwei weitere Zinserhöhungen

Barclays hat seine grundlegende Prognose für die US-Notenbank geändert und erwartet nun zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte, schreiben deren Strategen in einer Research Note. Ihre Änderung sei durch die Berichte über die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise im September veranlasst worden, die Barclays zu einer Aufwärtskorrektur seiner Inflationsprognose bewogen hätten. Die Strategen erwarten, dass die US-Notenbank im Dezember und Januar die Zinsen anheben werde, gefolgt von einer längeren Beibehaltung der Zielspanne für die Federal Funds bei 4,25-4,50 Prozent. Zuvor hatte Barclays erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen im Oktober unverändert lassen, im Dezember eine letzte Anhebung um 25 Basispunkte vornehmen und die Zinsen dann über den größten Teil des Jahres 2027 auf diesem Niveau halten werde, mit einer Senkung um 25 Basispunkte im Dezember 2027.

Putin schlägt Dreiergipfel mit Trump und Xi zu Ukraine-Krieg vor

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, dass er sich im nächsten Monat mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping trifft, um über die Ukraine zu sprechen. Ziel ist es nach Angaben informierter Personen, ein für Moskau vorteilhaftes Ende des seit vier Jahren andauernden Konflikts auszuhandeln. Der Plan ist ein Versuch Putins, aus den sich verbessernden Beziehungen zwischen Trump und dem russischen Staatschef Kapital zu schlagen, die die Ukraine und ihre Verbündeten in Washington und Europa beunruhigt haben.

Trump hebt Russland-Sanktionen des Kongresses überwiegend auf

US-Präsident Trump hat die Umsetzung der meisten Russland-Sanktionen gestoppt, die nach einem parteiübergreifenden Gesetz beschlossen worden waren, das er im September unterzeichnet hatte. Trumps Präsidialerlass vom späten Freitag ist Teil einer umfassenderen Kehrtwende, mit der der Präsident Moskau umwirbt, um die steigenden Energiepreise vor den Zwischenwahlen im November unter Kontrolle zu bekommen.

DJG/DJN/apo

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October 19, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

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