Die Digital Cooperation Organization (DCO) hat die zweite Ausgabe der Digital Prosperity Awards (DPA) ins Leben gerufen und damit die Bewerbungs- und Nominierungsphase für teilnahmeberechtigte digitale Lösungen aus dem öffentlichen Sektor, der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten und darüber hinaus eröffnet.

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DCO Launches Second Edition of Digital Prosperity Awards to Recognize Solutions Building the Digital Future (Photo: AETOSWire)

Mit den Auszeichnungen werden technologieorientierte Lösungen, Initiativen und Beiträge gewürdigt, die messbare sozioökonomische Auswirkungen erzielen, die digitale Transformation beschleunigen und eine inklusive, nachhaltige und prosperierende digitale Wirtschaft fördern. Bei der ersten Ausgabe wurden im Februar 2025 sieben Preisträger ausgezeichnet.

Frau Deemah AlYahya, Generalsekretärin der DCO, erklärte: "Eine erfolgreiche digitale Zukunft nimmt heute Gestalt an dank der Vision, des Engagements und der Kreativität von Regierungen, Innovatoren, Organisationen und Gemeinschaften, die sich für die digitale Zusammenarbeit einsetzen. Gemeinsam verwandeln sie Möglichkeiten in Fortschritt und Technologie in greifbare, messbare Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Mit der zweiten Ausgabe der Digital Prosperity Awards würdigen wir herausragende Lösungen, die den digitalen Wohlstand für alle fördern. Die Auszeichnungen rücken diese Errungenschaften auf die globale Bühne und verbinden sie mit breiteren Netzwerken, neuen Möglichkeiten und Partnern, die dazu beitragen können, ihre Reichweite und Wirkung zu vergrößern. Wir rufen Innovatoren und Organisationen in unseren Mitgliedstaaten und auf der ganzen Welt dazu auf, sich zu melden und die Lösungen vorzustellen, die Leben verändern, Gemeinschaften stärken und neue Wege zu Chancen eröffnen können. Ihre Ideen, Ihre Entschlossenheit und Ihre Führungsstärke können dazu beitragen, dass die digitale Zukunft, die wir gestalten, inklusiv, nachhaltig und wohlhabend ist eine Zukunft, in der jeder Mensch und jede Gemeinschaft die Chance hat, sich zu entfalten."

Unter dem Motto "Building the Future, Today" würdigt die zweite Ausgabe Lösungen, die den Zugang zu Dienstleistungen verbessern, Gemeinschaften stärken, Unternehmenswachstum ermöglichen, Innovationen vorantreiben und die digitale Teilhabe erweitern. Die sieben Kategorien umfassen "Digital Enablers", "Digital Innovation" und "Digital Society" sowie drei Hauptpreise, mit denen der digitale Wohlstand in den Mitgliedstaaten und darüber hinaus gewürdigt wird.

Frau Alaa Abdulaal, Leiterin des Bereichs "Digital Economy Intelligence" beim DCO, erklärte: "Wir suchen nach Lösungen, die ihren Wert unter Beweis stellen können und nicht nur ihre Ziele beschreiben. Die überzeugendsten Beiträge werden zeigen, dass sie eine echte Herausforderung lösen, messbare Ergebnisse liefern und das Potenzial besitzen, diese Wirkung über ihren derzeitigen Kontext hinaus auszuweiten."

Beiträge, die sich mit Herausforderungen befassen und messbare Auswirkungen haben, werden einer Prüfung der Teilnahmeberechtigung und einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen und anschließend von einem internationalen Expertengremium anhand festgelegter Kriterien bewertet; die Gewinner werden im Rahmen der Verleihung der "Digital Prosperity Awards" im Jahr 2027 geehrt.

Die Frist für Bewerbungen und Nominierungen endet am 4. Januar 2027. Einzelheiten zu den Kategorien, Teilnahmebedingungen und Hinweise zur Einreichung finden Sie unter: https://dpa.dco.org.

Quelle: AETOSWire

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