München (ots) -Im November 2026 setzen die SOS-Kinderdörfer weltweit und HIGH VIEW ihre langjährige Kooperation mit den Sendern BERGBLICK und OneTERRA fort. Die diesjährige Programmauswahl rückt erneut Kinder und Familien in den Mittelpunkt, die weltweit unter schwierigen Bedingungen leben. Die Dokumentationen zeigen eindrucksvoll, wie Hoffnung, Stärke und Gemeinschaft selbst unter herausfordernden Umständen Perspektiven für die Zukunft schaffen können.Die Ausstrahlungen beginnen ab dem 07.11.2026, jeweils samstags um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss stehen die Filme in den Mediatheken von BERGBLICK und OneTERRA zur Verfügung: in Deutschland und Österreich über Amazon und Magenta TV, in der Schweiz über Swisscom sunrise, außerdem über Samsung TV Plus, Zattoo, Waipu, O2, Joyn sowie YouTube Primetime. Für November sind weitere Wiederholungen eingeplant."Die Zusammenarbeit mit den SOS-Kinderdörfern ist für uns weit mehr als eine Medienpartnerschaft", erklärt Susanne Braun, Programmverantwortliche bei HIGH VIEW. "Mit unseren Dokumentationen möchten wir Geschichten sichtbar machen, die bewegen und zum Nachdenken anregen. Gleichzeitig wollen wir das Bewusstsein für die Situation von Kindern stärken, die weltweit auf Unterstützung angewiesen sind. Einen Beitrag dazu zu leisten, verstehen wir als gesellschaftliche Verantwortung."Auch Sabina Schutter, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: "Die beeindruckenden Beiträge geben unserer Arbeit und den vielfältigen Lebensrealitäten von Kindern und Familien weltweit ein Gesicht. Der Film in Nordmazedonien zeigt eindrucksvoll, wie Kinder in Pflegefamilien gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern wieder Halt im Leben finden. In Kolumbien ist Gewalt weit verbreitet und trotzdem gelingt es uns, junge Menschen Perspektiven zu vermitteln. In Marokko unterstützen die SOS-Kinderdörfer Kinder, die seit Jahren unter Traumata durch das schlimme Erdbeben leiden und in Armenien begeben sich die Mitarbeitende der SOS-Kinderdörfer selbst in Gefahr, um Familien und ihre Kinder zu unterstützen. Mit unserer Arbeit machen wir Menschen Mut und sorgen für ein Umfeld, in dem Kinder wachsen können. Wir sind sehr dankbar für die Kooperation mit HIGH VIEW, durch die die Stimmen vieler beeindruckender Menschen hörbar und unterschiedliche Lebensrealitäten sichtbar werden."Geplante Dokumentationen im November 2026:1. Nordmazedonien - Heldinnen des Alltags 7. November 2026, 20:15 Uhr Nordmazedonien liegt im Herzen des Balkans. In Skopje treffen europäische Perspektiven auf soziale Probleme. Viele Kinder leben in Armut. Pflegefamilien geben ihnen Halt, Chancen und damit Hoffnung für die Zukunft des Landes.2. Kolumbien - Im Schatten der Gewalt: Kinder stärken, Zukunft sichern 14. November 2026, 20:15 Uhr Kolumbien ist von Gewalt und Armut geprägt, besonders für Kinder und Geflüchtete aus Venezuela. SOS-Kinderdörfer bieten Schutz, Pflegefamilien und Unterstützung. Geschichten einzelner Menschen zeigen Hoffnung und neue Perspektiven.3. Marokko - Hoffnung zwischen Ruinen 21. November 2026, 20:15 Uhr Am 8. September 2023 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,8 Marokko in der Region um Marrakesch. Die SOS-Kinderdörfer leisteten sofort Nothilfe und unterstützen die Menschen bis heute.4. Armenien - Hilfe im unsicheren Land 28. November 2026, 20:15 Uhr Diana Ibranyan arbeitet in Armeniens Grenzregion Tavush, wo Gewalt und Unsicherheit zum Alltag gehören. Nach der Flucht von 120.000 Menschen aus Bergkarabach unterstützt SOS-Kinderdörfer Familien mit Hilfe, Bildung und Perspektiven.Die Kooperation zwischen den SOS-Kinderdörfern weltweit und HIGH VIEW besteht seit 2013. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für die Lebensrealitäten von Kindern in Not zu stärken und ihnen eine Plattform zu geben.Bei weiteren Fragen:Ansprechpartnerin SOS-Kinderdörfer weltweitChristine Kehrer, Head of TV/ VideoMobil 0173-5362638, Christine.kehrer@sos-kd.orgÜber die SOS-Kinderdörfer weltweitSOS-Kinderdörfer weltweit setzt sich als unabhängige und soziale Organisation für Kinder ein, die verwaist oder verlassen sind oder deren Familien nicht in der Lage sind, für sie zu sorgen. Dank Bildung, medizinischer Versorgung und psychologischer Betreuung schaffen Kinder es, aus ihrer Notlage herauszuwachsen. Die Organisation, die sich hauptsächlich aus privaten Spenden finanziert, ist in mehr als 130 Ländern mit über 3500 Hilfsprogrammen aktiv, unter anderem mit Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren sowie Krankenstationen. Zudem leisten die SOS-Kinderdörfer in akuten Krisen Nothilfe. www.sos-kinderdoerfer.deHIGH VIEWPresse High View, presse@highview.comÜber HIGH VIEWHIGH VIEW ist ein unabhängiges Medienunternehmen mit Sitz in München, Landshut und Wien, das insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch international, eine große Anzahl an Medienmarken betreibt, neue Brands entwickelt, distribuiert und vermarktet. www.highview.comFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Julian MerzbacherTel.: 0151 - 258 332 08E-Mail: julian.merzbacher@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6373462