Sagemcom gibt die sofortige Verfügbarkeit der neuen Generation der VSB (Video Soundbox) bekannt. Seit ihrer Markteinführung haben sich Betreiber weltweit für die Video Soundbox entschieden, um ihren Kunden eine 4K-Set-Top-Box und Lautsprecher in einem einzigen Gerät anzubieten.

Aufbauend auf diesem Erfolg stellt Sagemcom nun seine neue VSB vor, die das Home-Entertainment-Erlebnis noch einen Schritt weiterbringt. Es handelt sich um die weltweit erste Set-Top-Box für Netzbetreiber auf Basis des BCM74116-SoC von Broadcom, die nun zum Einsatz kommt.

Die VSB bietet nun tiefere Bässe und eine breitere Klangverteilung für ein noch intensiveres Erlebnis. Dank des von Bang Olufsen entwickelten Audiosystems und Dolby Atmos ist der Klang bei allen Arten von Inhalten rein, kraftvoll und räumlich. Dolby Vision sorgt für naturgetreue Farben und gestochen scharfe Bilder.

Heute geht die VSB weit über das herkömmliche Fernseherlebnis hinaus. Er lässt sich durch kabellose Surround-Lautsprecher noch weiter aufwerten. Diese sind optional erhältlich und verteilen den Klang im gesamten Raum: Filme und Serien erhalten eine echte Kino-Dimension, während Live-Sportübertragungen die Atmosphäre des Stadions ins Wohnzimmer bringen.

Mit der Einführung von Karaoke geht das Erlebnis nun noch einen Schritt weiter. Mit einem separat erhältlichen Set aus zwei Mikrofonen verleiht Karaoke dem VSB eine neue Dimension, verwandelt das Wohnzimmer in eine Bühne und macht Home-Entertainment wahrhaft interaktiv. Die Nutzer sehen und hören nicht mehr nur zu sie nehmen aktiv an der Show teil.

Mit dieser neuen Generation ermöglicht Sagemcom Telekommunikations- und Pay-TV-Anbietern die Entwicklung eines umfassenden Unterhaltungserlebnisses. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, Premium-Dienste anzubieten, die Kundenzufriedenheit zu steigern und ihr Angebot von der Konkurrenz abzuheben.

In Finnland ist DNA, ein Unternehmen der Telenor-Gruppe, der weltweit erste Anbieter, der das umfassende Unterhaltungserlebnis kommerziell einführt. Die Einführung markiert die jüngste Weiterentwicklung von "DNA Viihde" (DNA Entertainment), dem neuen Unterhaltungsdienst von DNA, der speziell für den finnischen Markt entwickelt wurde und dort verfügbar ist. Er vereint Fernsehen, Streaming-Dienste, Premium-Audio sowie eine breite Palette an Unterhaltungsanwendungen auf einer einzigen Plattform und bietet ein einheitliches Nutzererlebnis.

"Die Rolle der Set-Top-Box verändert sich. Sie ist nicht mehr nur ein Zugang zum Fernsehen, sondern eine Plattform zum Anschauen, Hören, Spielen und für gemeinsame Erlebnisse. Unsere Zusammenarbeit mit Sagemcom und Singa ermöglicht es uns, diese Vision auf konkrete und kundenfreundliche Weise auf den finnischen Markt zu bringen", sagt Mikko Saarentaus, Vice President, Value Entertainment bei DNA.

Singa, der in Finnland ansässige Karaoke-Streamingdienst mit 2 Millionen registrierten Hobbysängern in 36 Ländern, bietet mit mehr als 150.000 Titeln den derzeit größten lizenzierten Karaoke-Katalog auf dem Markt. Singa ist der erste Karaoke-Dienst, der eine Partnerschaft mit einem großen Plattenlabel eingegangen ist, und sein Katalog vereint Originalaufnahmen der Künstler mit klassischen Karaoke-Titeln. Auf der VSB bringt die Singa-App Karaoke direkt auf den Fernseher; die Nutzung ist mit einem separaten Singa-Abonnement möglich.

"Um zu Hause Karaoke einzurichten, brauchte man bisher immer einen Mischpult, Kabel und jemanden, der weiß, wie man diese anschaltet. Mit der Video Soundbox befindet sich alles in einer einzigen Box unter dem Fernseher, und Singa stellt die Lieder bereit, darunter auch Originalaufnahmen der Künstler, deren Lieder die Menschen so gerne singen", sagte Atte Hujanen, Mitbegründer und CEO von Singa. "Wir sind stolz darauf, dass die DNA-Kunden in Finnland als Erste weltweit diese Erfahrung machen dürfen."

"Seit der Markteinführung unseres ersten Video-Soundbox-Modells im Jahr 2022 war es unser Ziel, die Rolle der Set-Top-Box im Haushalt neu zu definieren. Diese neue Generation legt die Messlatte erneut höher, und mit Surround-Lautsprechern und Karaoke-Mikrofonen wird die VSB zum Herzstück eines umfassenden Home-Entertainment-Erlebnisses und bietet Betreibern eine leistungsstarke Möglichkeit, neuen Mehrwert zu schaffen. Wir danken DNA und Singa dafür, dass sie als Erste dieses umfassende Erlebnis ihren Kunden zugänglich machen", sagte Olivier Taravel, Senior Executive Vice President des Geschäftsbereichs Audio Video Solutions bei Sagemcom.

Über Sagemcom

Weltweit ermöglicht Sagemcom dank der von seinen Teams entwickelten und umgesetzten innovativen Lösungen einer möglichst großen Zahl von Menschen den Zugang zu Breitband-Internet, Unterhaltungsangeboten und einer intelligenten Energieversorgung. Als seit Januar 2022 "missionsorientiertes Unternehmen" stellt Sagemcom sicher, dass die Entwicklung, Umsetzung und Nutzung dieser Lösungen nachhaltig sind und den ökologischen und gesellschaftlichen Verpflichtungen entsprechen, die allen Teams, Partnern und Interessengruppen bekannt sind und von diesen geteilt werden. Als Technologieführer in seinen Märkten befindet sich Sagemcom zu 30 im Besitz seiner Mitarbeiter, erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von über 2,7 Milliarden US-Dollar und ist seit seiner Gründung profitabel.

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