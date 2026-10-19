Erfurt (ots) -Im Rahmen der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN in Straubing wurde die ZDF-KiKA-Koproduktion "Pferd am Stiel" mit dem Kinder-Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT in der Kategorie Kino ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Produktion aus der Initiative 'Der besondere Kinderfilm' steht die Leidenschaft für die ungewöhnliche Trendsportart Hobby Horsing und eine Bewährungsprobe für eine langjährige Freundschaft. Der Preis DER WEISSE ELEFANT wird jährlich vom Medien Club München e.V. für herausragende Kinder-Medien-Angebote verliehen.Die Jury des WEISSEN ELEFANTEN 2026 zeigte sich überzeugt von den Themen, die der Film aufgreift: "'Pferd am Stiel' ist ein mutiger Film über mutige Mädchen [...] Der Film des Produzenten Philipp Budweg nach dem Drehbuch von Gerlind Becker zeigt authentisch und nah an den Protagonistinnen die Herausforderungen des Heranwachsens und die Not und Sehnsucht vieler Jugendlicher von heute: Dazugehören, Anerkennung, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Sensibel folgt er dabei seinen Protagonistinnen, ohne sie und das Hobby Horsing jemals der Lächerlichkeit preiszugeben [...]."Zum Inhalt des Films: Sarah und ihre beste Freundin Dilek (Chiara Kitsopoulou) haben ihren eigenen Videokanal, doch fast keine Follower. Als Sarah (Manon Debaille) im Netz zufällig den finnischen Sport Hobby Horsing entdeckt, ist sie sofort fasziniert. Sie bastelt sich ein Hobby Horse und überredet Dilek, mit ihr zu trainieren. Heimlich werden sie dabei gefilmt und das Reitvideo auf Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Als die ganze Klasse sie auslacht, kommt es zwischen den beiden zum Bruch."Pferd am Stiel" wird voraussichtlich 2027 bei KiKA und im ZDF-Streaming-Angebot zu sehen sein und ist eine Produktion von Lieblingsfilm in Koproduktion mit dem ZDF und KiKA. Regie führt Sonja Maria Kröner. Gefördert ist der Kinofilm vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), von Hessenfilm & Medien sowie der Beauftragten für Kultur und Medien (BKM), der Filmförderungsanstalt (FFA) und dem Deutschen FilmFörderFonds (DFFF). Die Redaktion im ZDF hat Ina Werner. Bei KiKA ist Tina Debertin verantwortlich.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6373491