Das Energieportfolio der im Bereich Wärmeversorgung tätigen Luana-Energie-Gruppe steht zum Verkauf. Das Unternehmen hatte Ende 2025 Insolvenz angemeldet, die Geschäfte aber weiterführen können. Bei der auch in der Photovoltaik aktiven Luana-Energie-Gruppe hat der strukturierte Investorenprozess für das Energieportfolio des insolventen Unternehmens begonnen. Darüber berichtet der Insolvenzverwalter CMS. Insgesamt stünden knapp 60 Blockheizkraftwerke und weitere Energieanlagen unterschiedlicher Größe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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