Es läuft im Land. Roche hat sämtliche künftigen Investitionsentscheidungen in Deutschland vorerst auf Eis gelegt. Auslöser ist die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Roche kritisiert zusätzliche Belastungen für die Pharmaindustrie zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung und sieht die Verlässlichkeit des Standorts beschädigt.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Brnecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
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