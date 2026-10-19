Mainz (ots) -Die in Wien lebende Schriftstellerin Teresa Präauer erhält den 42. Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz. Sie wird Mainzer Stadtschreiberin des Jahres 2027. Die Verleihung des Preises ist für April 2027 geplant.Der von ZDF und 3sat gemeinsam mit der Landeshauptstadt Mainz vergebene Literaturpreis ist mit 12.500 Euro dotiert. Die Preisträgerin erhält für ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung, die im Herzen der Mainzer Altstadt liegt, sowie das Angebot, gemeinsam mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren."Teresa Präauer bereichert die deutschsprachige Literatur mit stilistischer Souveränität und einem unverwechselbaren Ton", so die Jury. "Mit hellwachem Blick auf unsere Gegenwart erzählt sie genau und bilderreich in vielfältigen Genres für ein großes Publikum. Der Beschleunigung unserer Zeit setzt sie die Kunst der Aufmerksamkeit entgegen und lässt uns Erwartungen und Projektionen erkennen, durch die wir die Welt wahrnehmen. Große Themen wie Identität, Zugehörigkeit und Erinnerung entfaltet diese originelle Erzählerin der jüngeren Generation mit ebenso viel Leichtigkeit und Humor wie Tiefenschärfe. Immer wieder überrascht ihr Werk durch unerwartete Perspektiven - so auch ihr aktueller Essay 'Nie mehr weinen'."Teresa Präauer, 1979 in Linz geboren, studierte in Salzburg, Berlin und Wien Germanistik und Malerei und lebt in Wien. Für ihren ersten Roman "Für den Herrscher aus Übersee" erhielt sie 2012 den ZDF-"aspekte"-Literaturpreis. Weitere Auszeichnungen folgten, darunter 2017 der Erich-Fried-Preis, 2024 der Bremer Literaturpreis für das Buch "Kochen im falschen Jahrhundert", 2025 der Preis der Stadt Wien für Literatur sowie Nominierungen für den Bachmannpreis, den Deutschen, Bayerischen und Österreichischen Buchpreis. Präauer hatte die Mainzer Poetikdozentur 2017 inne, ebenso Gastprofessuren an der FU Berlin, der Universität Zürich und an verschiedenen amerikanischen Universitäten. Ihr vielfältiges Werk umfasst Romane, Essays, sprachphilosophische Kolumnen und Theaterstücke. Ihr neuer Roman "Eine Liebe, zehn Tage" erscheint im Frühjahr 2027.Der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis wird seit 1985 jährlich vergeben. Der Jury für die Auszeichnung 2027 gehören an: Dr. Dörte Hansen, Julia Schoch, Peter Stamm, Feridun Zaimoglu, ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, ZDF-Kulturchefin Anne Reidt, 3sat-Senderchefin Natalie Müller-Elmau, "Kulturzeit"-Chefin Anja Fix (3sat), ZDF-Kulturredakteurin Dr. Susanne Becker (Jury-Vorsitzende), der Mainzer Kulturdezernent Ata Delbasteh sowie der aktuelle Stadtschreiber Sven Regener.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosEin Pressefoto erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/mainzerstadtschreiberin2027) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/mainzer-stadtschreiber-2026) zum aktuellen Mainzer Stadtschreiber Sven Regener.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6373547