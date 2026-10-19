Hamburg (ots) -Zwischen Traum und Wirklichkeit: Der NDR produziert mit "A Little Dream of Me" einen neuen Kinofilm für das Talentförderprogramm "Nordlichter". Gedreht wurde das Liebesdrama unter der Regie von Pascal Schröder an insgesamt 25 Drehtagen in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein - unter anderem an der Leuphana Universität in Lüneburg, in der Hamburger Kunsthalle und an der Ostseeküste.Für Johannes (Kostja Ullmann) wird ein Traum wahr: Mit seiner eigenen Erfindung, einem Mikrochip zur Traumkontrolle, kann er Irem (\u015eafak \u015eengül) wiedersehen, nachdem sie nach einem Unfall ins Koma gefallen ist. In einer hochemotionalen Traumwelt erleben beide zunächst eine scheinbar perfekte Version ihrer Liebe neu. Doch während Johannes an der Illusion festhält, erkennt Irem bald, dass selbst der schönste Traum am Ende nur ein Traum ist. Der Film verbindet ein emotionales Liebesdrama mit visuell außergewöhnlichen Traumwelten und erzählt von Liebe, Verlust und der Frage, wie weit wir gehen würden, um einen Menschen nicht loslassen zu müssen.Das junge Ensemble mit Merlin Sandmeyer, Meryem Ebru Öz, Ilknur Boyraz, Jamie Watson, Barbara Lanz und Ole Schlosshauer wird ergänzt von Henriette Confurius. Leonard Kunz hat einen besonderen Auftritt als Gast.Das Drehbuch zu "A Little Dream of Me" schrieb Grimme-Preisträgerin Jana Forkel, Regie führt Pascal Schröder. Produzent ist Kai Steinmetz. Die Produktion übernimmt FLAPPERS FILM & VFX. Die Redaktion liegt bei Rike Steyer (NDR).Mit dem Talentförderprogramm "Nordlichter" bieten der NDR, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen jungen Filmschaffenden die Chance, moderne und eigenwillige norddeutsche Geschichten zu erzählen. "A Little Dream of Me" wird mit Beteiligung des NDR, der MOIN Filmförderung, der Nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen sowie des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) realisiert.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6373528