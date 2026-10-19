Mainz (ots) -
Woche 46/26
Samstag, 07.11.
Bitte Programmänderung beachten:
2.15 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle
Das Phantom von Friesland
Deutschland 2024
"Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle: Leben mit der Schuld: Der Fall Lolita Brieger" entfällt
(weiterer Ablauf ab 3.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 08.11.
Bitte Programmänderung beachten:
9.00 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten Fische
Deutschland 2020
"Frankreichs Feuerberge - Die schlafende Gefahr" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 11.11.
Bitte Programmänderung beachten:
10.00 Der geheime Krieg im All
Wettrüsten der Supermächte
Großbritannien 2019
"Operation Rubikon" entfällt
(weiterer Ablauf ab 11.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6373559
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