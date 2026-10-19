Unterföhring (ots) -Großer Männer-Auflauf für Yeliz in der 5. Folge von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", zu sehen ab dem 20. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One und zeitgleich auf RTL+. Nach vielen Enttäuschungen, unverbindlichen Dates und diversen Dating-Formaten ist Yeliz Mittelpunkt ihres ganz persönlichen Speed-Dating Events in Hannover. Wird sich hier endlich die Tür zu einem neuen Traumprinzen öffnen? Doch neben all der neuen Hoffnung ist der nächste große Familien-Zoff mit Jimi nicht weit. Einer der Streitpunkte: Das Verhältnis zu Ochsenknecht-Familienoberhaupt Natascha."In diesem Dating-Format bin ich die Einzige", ist Yeliz die große Nervosität vor einem ganz besonderen Event in ihrer Heimatstadt Hannover anzumerken. Zusammen mit Schwester Filiz hat sie ein spontanes Speed-Dating Event organisiert, bei dem es nur um sie allein gehen soll. Der Aufruf an die Männer scheint sich gelohnt zu haben: Einige hoffnungsvolle Anwärter finden sich ein, um Yeliz mit spannenden Argumenten den Hof zu machen und eine Chance auf ein Date zu bekommen. Besonders brisant: Auch Jimi ist - natürlich außer Konkurrenz - mit dabei und nimmt die potenziellen Love-Interests zusammen mit Yeliz Freunden Paco und Karim unter die Lupe. "Tolle Männer, alle sehr sympathisch", lautet Yeliz' Urteil nach der ersten Vorstellungsrunde. Etwas verspätet betritt dann auch noch ein alter Bekannter von Yeliz den Raum: Personal-Trainer Patrick! "Der wartet schon länger auf ein Date", weiß Yeliz und nimmt den ihn genauer unter die Lupe. Auch für Jimi und die weiteren Freunde in der anwesenden "Dating-Jury" ist Patrick der Favorit. Besonders interessant: Patrick ist wie auch einige andere der Anwärter schon Vater und könnte sich ein weiteres Kind mit Yeliz durchaus vorstellen. Würde sich dadurch der Traum von einem Geschwisterchen für Snow endlich erfüllen? Doch auch Jimi ist in Sachen Familienplanung für Yeliz offensichtlich noch nicht ganz vom Haken. Ihr überraschender Vorschlag: Jimi soll Samenspender für eine ihrer Freundinnen werden! Ob das ein guter Vorschlag ist? "Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann", gibt sich Jimi reserviert.Der begibt sich währenddessen auf die Spuren seiner erfolgreichen Kinderstar-Vergangenheit und initiiert nach erfolgreichem Auftakt im Vorjahr ein neues "Wilde Kerle"-Fan-Event. Sogar Oma Bärbel und Mutter Natascha sind angereist, um als "Familien-Fans" die Fahne hochzuhalten. "Das Event macht mir diesmal Kopfschmerzen, da ich mich nicht so sehr darum kümmern konnte wie im letzten Jahr", gibt sich Jimi etwas besorgt. Zu allem Überfluss hat sein Flieger aus Dubai wieder mal Verspätung und er erreicht erst viel zu spät die Event-Location. Auch der Fan-Auflauf hat sich im Vergleich zum ersten "Wilde Kerle"-Event etwas reduziert. Jimi lässt sich die Stimmung aber nicht vermiesen, macht fleißig Fotos mit den Fans und sieht in viele glückliche Gesichter. Doch als Mutter Natascha der anwesenden Presse ein Interview gibt und sich Yeliz über Social Media wieder mal öffentlich darüber beschwert, hängt bereits wenige Tage später der Haussegen im Hause Koc/Ochsenknecht schon wieder schief. Jimi kann einfach nicht verstehen, warum Yeliz ihre privaten Probleme ständig öffentlich macht und er dabei immer wieder schlecht wegkommt. Yeliz dagegen fühlt sich regelmäßig als die Böse dargestellt und sieht sich im Recht. Es geht nach wie vor um das gleiche Thema: Kümmert sich Jimi ausreichend um seine Tochter? Wenn es nach Yeliz geht, setzt er die Prioritäten falsch und betreibt Rosinenpickerei im Umgang mit dem Kind. Als dieser dann auch noch den gemeinsam geplanten Urlaubstrip nach Hawaii absagt, platzt ihr der Kragen.- Trailer finden Sie hier- Weitere Infos zur Serie finden Sie hier- Fotos sind hier (https://app.mediasilo.com/review/6ab0e175dc63a827fe9f071e) verfügbarB28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel der non-fiktionalen Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher gemeinsam mit Filiz Rose entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, inhaltlich verantwortlich zeichnet Olga Weyrich als Headautorin und Regisseurin, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One mit jeweils einer der sechs neuen Episoden wöchentlich. Alle Episoden starten zeitgleich auf RTL+.Pressekontakt:betreuende PR-Agentur:FOOLPROOFED GmbHMarkus HermjohannesT: +49 178 251 532 8markus@foolproofed.deSky-Pressekontakt:Selina RastetterSenior Manager, Content PRSelina.Rastetter@rtl.deBilder:Pressebilder SkyBilder.Presse@sky.dehttps://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6373582